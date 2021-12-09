افضل طريقة لعمل خلطة بهارات الشاورما السرية بجميع انواعها زى المطاعم

تعد الشاورما من انواع الاكلات الشهية والسريعة. وهى من الاكلات الشهية واللذيذة ويفضلها الكثير سواء من الكبار او الصغار. وانتشرت الشاورما في تركيا قم منها الى بلاد الشام والوطن العربى. وتحتوي الشاورما على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة والهامة. ويفضل ربات البيوت والأمهات عمل الشاورما فى المنزل تقديمها كوجبة مفيدة الى الاسرة. وتعتير بهارات الشاورما هى سر نجاح الشاورما واعطائها الطعم المميز والشهى. وسوف نقدم فى الخطوات التالية طرق عمل بهارات الشاورما سواء التركية أو السورية او اللبنانية حتى تتمكن كل ربات البيوت من تجهيز نوع الشاورما التى ترغب فيه. طريقة عمل بهارات الشاورما التركية الأصلية للدجاج طريقة عمل بهارات الشاورما التركية الأصلية للدجاج خلطة البهارات تكفى لعمل حبتان من الدجاج كاملة أو ثمانى صدور حسب الرغبة مقدار ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

ثم ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ايضا ملعقة كبيرة من الكمون.

كذلك ملعقة من الفلفل الأسود.

بعد ذلك ملعقة صغيرة من القرفة.

مع ملعقة صغيرة من القرنفل .

هكذا ملعقة صغيرة من الكركم.

فيما بعد ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

كما نحتاج ملعقة صغيرة من البابريكا.

ايضا ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

بما فى ذلك ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة من الملح طريقة التحضير خلط جميع المكونات جيدا بالخلاط.

يمكن اضافة بعض قشر البرتقال أو نصف برتقالة مع المخلوط عند الاستعمال .

مع نصف كوب ماء ثم فرك قطع الدجاج جيدا بالتتبيلة.

وتترك أربع الى ست ساعات بالثلاجة. حتى تتبل جيدا. طريقة التحضير طريقة عمل بهارات الشاورما الشامية او السورية للدجاج نحتاج ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة صغيرة من الكمون.

ايضا ملعقة صغيرة من القرنفل.

كذلك ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

مع ملعقة صغيرة من القرفة.

فيما بعد ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

بعد ذلك ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

هكذا ملعقة صغيرة من البابريكا.

ثم ملعقة صغيرة من الكركم.

ايضا ملعقة من الملح.

مع ملعقة من بهارات الدجاج.

كما نحتاج ملعقة صغيرة بهار حلو. طريقة التحضير تخلط جميع المكونات السابقة جيدا فى الخلاط حتى الاستعمال.

تكفى لعمل حبتان من الدجاج. يستعمل بعض عصير البرتقال اونصف برتقالة مفرومة مع علبة زبادى وبعض شرائح البصل والطماطم

تخلط معا ثم يوضع عليها التتبيلة.ثم قطع الدجاج. تقلب جيدا فى التتبيلة وتترك خمس ساعات فى الثلاجة. طريقة عمل بهارات الشاورما الشامية او السورية للدجاجطريقة التحضير طريقة عمل بهارات شاورما اللحم نحتاج ملعقة صغيرة من الهيل الحبهان.

هكذا ملعقة صغيرة من القرفة.

ايضا ملعقة صغيرة من البهار الحلو.

مع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة كبيرة من الكمون.

بعد ذلك ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

كما نحتاج ملعقة من الزنجبيل.

فيما بعد ملعقة من البابريكا.

ايضا ملعقة من القرنفل.

اخيرا ملعقة من الملح. طريقة التحضير لا تختلف بهارات الدجاج عن اللحم كثيرا تخلط جميع المكونات فى الخلاط لحين الاستعمال. تكفى لعمل اثنين كيلو من اللحم الشرائح.

لا تختلف بهارات الشاورما البنانية والفلسطينية عن بهارات الشاورما السابقة سواء السورية او التركية. تعتبر نفس المكونات.

يمكن اضافة بعض الزعتر على مكونات الشاورما الدجاج او اللحم. طريقة عمل بهارات شاورما اللحمطريقة التحضير الوسوم

تعد الشاورما من انواع الاكلات الشهية والسريعة. وهى من الاكلات الشهية واللذيذة ويفضلها الكثير سواء من الكبار او الصغار. وانتشرت الشاورما في تركيا قم منها الى بلاد الشام والوطن العربى. وتحتوي الشاورما على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة والهامة. ويفضل ربات البيوت والأمهات عمل الشاورما فى المنزل تقديمها كوجبة مفيدة الى الاسرة. وتعتير بهارات الشاورما هى سر نجاح الشاورما واعطائها الطعم المميز والشهى. وسوف نقدم فى الخطوات التالية طرق عمل بهارات الشاورما سواء التركية أو السورية او اللبنانية حتى تتمكن كل ربات البيوت من تجهيز نوع الشاورما التى ترغب فيه. طريقة عمل بهارات الشاورما التركية الأصلية للدجاج طريقة عمل بهارات الشاورما التركية الأصلية للدجاج خلطة البهارات تكفى لعمل حبتان من الدجاج كاملة أو ثمانى صدور حسب الرغبة مقدار ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

ثم ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ايضا ملعقة كبيرة من الكمون.

كذلك ملعقة من الفلفل الأسود.

بعد ذلك ملعقة صغيرة من القرفة.

مع ملعقة صغيرة من القرنفل .

هكذا ملعقة صغيرة من الكركم.

فيما بعد ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

كما نحتاج ملعقة صغيرة من البابريكا.

ايضا ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

بما فى ذلك ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة من الملح طريقة التحضير خلط جميع المكونات جيدا بالخلاط.

يمكن اضافة بعض قشر البرتقال أو نصف برتقالة مع المخلوط عند الاستعمال .

مع نصف كوب ماء ثم فرك قطع الدجاج جيدا بالتتبيلة.

وتترك أربع الى ست ساعات بالثلاجة. حتى تتبل جيدا. طريقة التحضير طريقة عمل بهارات الشاورما الشامية او السورية للدجاج نحتاج ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة صغيرة من الكمون.

ايضا ملعقة صغيرة من القرنفل.

كذلك ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

مع ملعقة صغيرة من القرفة.

فيما بعد ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

بعد ذلك ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

هكذا ملعقة صغيرة من البابريكا.

ثم ملعقة صغيرة من الكركم.

ايضا ملعقة من الملح.

مع ملعقة من بهارات الدجاج.

كما نحتاج ملعقة صغيرة بهار حلو. طريقة التحضير تخلط جميع المكونات السابقة جيدا فى الخلاط حتى الاستعمال.

تكفى لعمل حبتان من الدجاج. يستعمل بعض عصير البرتقال اونصف برتقالة مفرومة مع علبة زبادى وبعض شرائح البصل والطماطم

تخلط معا ثم يوضع عليها التتبيلة.ثم قطع الدجاج. تقلب جيدا فى التتبيلة وتترك خمس ساعات فى الثلاجة. طريقة عمل بهارات الشاورما الشامية او السورية للدجاجطريقة التحضير طريقة عمل بهارات شاورما اللحم نحتاج ملعقة صغيرة من الهيل الحبهان.

هكذا ملعقة صغيرة من القرفة.

ايضا ملعقة صغيرة من البهار الحلو.

مع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة كبيرة من الكمون.

بعد ذلك ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

كما نحتاج ملعقة من الزنجبيل.

فيما بعد ملعقة من البابريكا.

ايضا ملعقة من القرنفل.

اخيرا ملعقة من الملح. طريقة التحضير لا تختلف بهارات الدجاج عن اللحم كثيرا تخلط جميع المكونات فى الخلاط لحين الاستعمال. تكفى لعمل اثنين كيلو من اللحم الشرائح.

لا تختلف بهارات الشاورما البنانية والفلسطينية عن بهارات الشاورما السابقة سواء السورية او التركية. تعتبر نفس المكونات.

يمكن اضافة بعض الزعتر على مكونات الشاورما الدجاج او اللحم. طريقة عمل بهارات شاورما اللحمطريقة التحضير

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