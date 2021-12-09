بدون صبغات أو حنة.. معجزة الفازلين للقضاء على الشيب المبكر نهائيا دون رجوعه مرة اخري

يعاني النساء والرجال من ظهور الشعر الأبيض والشيب وذلك بسبب أنه يكون علامة تدل على كبر السن، ذلك بالإضافة إلى أنه في بعض الأحيان يظهر عند الأطفال وفي سن مبكر لذلك يبحثون عن طرق يمكنهم من خلالها القضاء على الشيب نهائيًا من دون أن يقوموا بتعريض شعرهم لصبغات المكلفة والتي تؤدي إلى تلف الشعر وسقوطه، وسنقوم من خلال هذا المقال بشرح وصفة الفازلين للقضاء على الشيب نهائيًا.وصفة الفازلين للقضاء على الشيب نهائيًا
يعد الفازلين أحد المنتجات الطبية الرائعة التي لها على العديد من الفوائد والاستعمالات، حيث يدخل الفازلين في صناعة الصابون والكريمات المرطبة وكريمات التبييض، ذلك بالإضافة إلى أنه يمكن استعماله للقضاء على الشعر الأبيض والشيب نهائيًا وذلك من خلال إضافته مع بعض المكونات الأخرى ووضعه على الشعر.
سنقوم من خلال السطور التالية بتوضيح مكونات وصفة الفازلين للقضاء على الشيب نهائيًا وهي:
- ملعقة كبيرة من جل الصبار
- 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من البن.
- عدد 2 ملعقة من الحناء.
- ملعقة كبيرة من قشر الرمان البودرة.
يمكنك القضاء على الشيب نهائيًا من خلال اتباع الخطوات التالية في تحضير وصفة الفازلين:
- نقوم بتحضير وعاء متوسط الحجم.
- نضع الفازلين في الوعاء، ومن ثم نضيف إليه زيت الزيتون وجل الصبار ونقلب حتى يمتزجوا.
- نقوم بوضع كلًا من البن والحناء وقشر الرمان البودرة إلى المزيج ونقلب جيدًا حتى يمتزج الخليط ويصبح قوامه كريمي.
- نترك الخليط لمدة 3 ساعات، ومن ثم نقوم بتقليبه جيدًا وتوزيعه على الشعر وفروة الرأس كلها وفركها به.
- نترك المزيج على الشعر لمدة لا تقل عن حوالي ساعتين.
- نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو المناسب، مع التأكد من عدم وجود أيًا من بقية الخليط على فروة الرأس.
- يجب أن يتم تكرار هذه الخطوات مرة في الأسبوع على الأقل للحصول على النتيجة المرغوب والقضاء على الشيب قدمنا لكم في هذا المقال طريقة استخدام الفازلين للقضاء على الشيب
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يعاني النساء والرجال من ظهور الشعر الأبيض والشيب وذلك بسبب أنه يكون علامة تدل على كبر السن، ذلك بالإضافة إلى أنه في بعض الأحيان يظهر عند الأطفال وفي سن مبكر لذلك يبحثون عن طرق يمكنهم من خلالها القضاء على الشيب نهائيًا من دون أن يقوموا بتعريض شعرهم لصبغات المكلفة والتي تؤدي إلى تلف الشعر وسقوطه، وسنقوم من خلال هذا المقال بشرح وصفة الفازلين للقضاء على الشيب نهائيًا.وصفة الفازلين للقضاء على الشيب نهائيًا
يعد الفازلين أحد المنتجات الطبية الرائعة التي لها على العديد من الفوائد والاستعمالات، حيث يدخل الفازلين في صناعة الصابون والكريمات المرطبة وكريمات التبييض، ذلك بالإضافة إلى أنه يمكن استعماله للقضاء على الشعر الأبيض والشيب نهائيًا وذلك من خلال إضافته مع بعض المكونات الأخرى ووضعه على الشعر.
سنقوم من خلال السطور التالية بتوضيح مكونات وصفة الفازلين للقضاء على الشيب نهائيًا وهي:
- ملعقة كبيرة من جل الصبار
- 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من البن.
- عدد 2 ملعقة من الحناء.
- ملعقة كبيرة من قشر الرمان البودرة.
يمكنك القضاء على الشيب نهائيًا من خلال اتباع الخطوات التالية في تحضير وصفة الفازلين:
- نقوم بتحضير وعاء متوسط الحجم.
- نضع الفازلين في الوعاء، ومن ثم نضيف إليه زيت الزيتون وجل الصبار ونقلب حتى يمتزجوا.
- نقوم بوضع كلًا من البن والحناء وقشر الرمان البودرة إلى المزيج ونقلب جيدًا حتى يمتزج الخليط ويصبح قوامه كريمي.
- نترك الخليط لمدة 3 ساعات، ومن ثم نقوم بتقليبه جيدًا وتوزيعه على الشعر وفروة الرأس كلها وفركها به.
- نترك المزيج على الشعر لمدة لا تقل عن حوالي ساعتين.
- نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو المناسب، مع التأكد من عدم وجود أيًا من بقية الخليط على فروة الرأس.
- يجب أن يتم تكرار هذه الخطوات مرة في الأسبوع على الأقل للحصول على النتيجة المرغوب والقضاء على الشيب قدمنا لكم في هذا المقال طريقة استخدام الفازلين للقضاء على الشيب
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