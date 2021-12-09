طريقة عمل كفتة العدس الأحمر الموفرة بطعم مدهش مثل كفتة اللحم

طريقة عمل كفتة العدس الأحمر المغذية بطريقة رائعة، تعتبر هذه الأكلة من الأكلات الاقتصادية التي لا تتطلب العديد من المكونات والمصاريف، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية رائعة حيث يحتوي الكوب الواحد منه على 17.8 جرام من البروتين، ويمد الجسم بالطاقة ويمنع الشعور بالخمول ويخفض من مستوي الهوموسيستين العامل الخطير في أمراض القلب، وهو مصدر جيد لحمض الفوليك الضروري للحوامل الذي يعمل على نمو الأطفال بصحة جيدة، لذلك يجب علينا إعداد العدس بجميع أنواعه مرة واحدة على الأقل أسبوعياً وخاصة في فصل الشتاء لتدفئة الجسم، والآن سوف نتعرف على مكونات عمل كفتة العدس الأحمر وطريقة تحضيرها بمجموعة من الخطوات الواضحة.

مكونات عمل كفتة العدس الأحمر

كفتة العدس الأحمر الموفرة التي يعشقها الجميع عند معرفة طعمها ويوقمون بعملها باستمرار فهيا بنا نتعرف على مكوناتها البسيطة وهي كما يلي:-

٢ كوب من العدس الأحمر.

ملعقة صغيرة من الكمون.

شرائح من الفلفل الأحمر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

كوب من البرغل الناعم.

رشة من الفلفل الأسود.

حبة متوسطة من البصل.

ملح على حسب الرغبة.

٥ أعواد من البصل الأخضر.

٤ أكواب من الماء.

طريقة إعداد الكفتة وتجهيزها

تعتبر طريقة تحضير الكفتة من الطرق البسيطة ويفضل تناولها الأطفال والكبار والآن سوف نتعرف على طريقة تنفيذها وهي كما يلي:-

نحضر إناء ونضع به كمية العدس ونضعه على النار لكي نسلقه، ثم نضيف عليه البرغل ونقلبهم. نغطي هذا الإناء ونتركه لمدة ١٥ دقيقة حتى ينضج تماماً. ثم نضع المقلاة على النار ونضع بها قليل من الزيت ونضيف عليه البصل ونقلبه باستمرار. نضيف على البصل معجون الطماطم ومعجون الفلفل الأحمر ونقلبهم مع بعض. نرفع خليط العدس ونتركه جانباً ونضيف عليه الملح والفلفل الأسود ونتركه حتى يبرد. ثم نضع عليه خليط البصل والبصل الأخضر المفروم والبقدونس المفروم ونعجنهم جيداً. بعد ذلك نشكل الكفتة على حسب الرغبة أصابع أو كرات ونضعها في طبق التقديم بعد أن تتماسك، وتقدم بجانب الأرز والسلطات المختلفة.

فوائد العدس الصحية

يحتوي العدس على مجموعة من الفوائد الصحية سوف نتعرف عليها اليوم وهي كالتالي:-

يعمل العدس على إمداد الجسم بالطاقة وعدم الإحساس بالخمول.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من تلف الخلايا ويعزز مناعة الجسم.

مصدر جيد لحمض الفوليك الضروري للحوامل الذي يعمل على نمو الأطفال بصحة جيدة.

يخفض من مستوي الهوموسيستين العامل الخطير في أمراض القلب.

طريقة عمل كفتة فول الصويا

كفتة فول الصويا المغذية الممتعة بمكونات بسيطة وهي كالتالي:-

المكونات

ربع كيلو فول صويا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ملعقة صغيرة قرفة.

حبة كبيرة بصل مفروم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

الطريقة

ننقع الفول في الماء لمدة ساعة ثم نقوم بتصفية الماء ونضيف عليه اللحمة. نخلط المكونات مع بعض ونضيف عليهم التوابل ونعجن مرة أخرى. ثم ندخل الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم نشكلها أصابع ونتركها ربع ساعة. نضع الكفتة في صينية مدهونة وندخلها الفرن على حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة.

الفوائد المهمة لفول الصويا

يوجد لفول الصويا العديد من الفوائد وهي كما يلي:-