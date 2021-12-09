طريقة عمل طاجن الفول بالبسطرمة والبيض بأشهى الروائح وأقل الخطوات

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طريقة عمل طاجن الفول بالبسطرمة والبيض بطريقة روعة للغاية، يعد هذا الطاجن من الطواجن المغذية التي تحتوي على مجموعة من المكونات الغنية بالبروتينات والألياف الغذائية، وهي من أشهر الأكلات الشعبية التي عليها إقبال كبير ويعشقها الناس لأن يعطي الفول الإحساس بالشبع لفترة طويلة، ويتم تناول هذه الوجبة في جميع الأوقات وخاصة على الإفطار كما أن يتناولها البعض في شهر رمضان المبارك على وجبة السحور للتنوع، وتختلف طرق عمل الفول من وقت لآخر حيث يمكن عمله مدمس بدون إضافات أو بالبيض أو الطماطم أو بالبيض والبسطرمة كما في موضوعنا هذا، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل طاجن الفول بالتفصيل وطريقة إعداده خطوة بخطوة في المنزل.مكونات عمل طاجن الفول بالبسطرمة والبيض
يتكون طاجن الفول بالبسطرمة والبيض من مكونات مفيدة وصحية للجسم فهيا بنا نتعرف عليها وهذه المكونات هي كما يلي:-
- ٦ شرائح من البسطرمة.
- ٢ علبة من الفول.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ٢ حبة من الفلفل الأخضر المفروم.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- حبة كبيرة من البصل.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٤ حبات كبيرة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- حبة كبيرة من الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
تعتبر طريقة تحضير هذا الطاجن اللذيذ من الطرق السهلة التي تتم في أقل وقت ممكن والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-
- نحضر إناء ونضع به الفول ونقوم بهرسه جيداً، ثم نضيف عليه البصل المفروم والثوم والطماطم والفلفل والملح والكمون والفلفل الأسود والكزبرة.
- ثم نقلب جميع المكونات مع بعض ونقوم بتقطيع البسطرمة إلى شرائح رفيعة ونضيفها إلى خليط الفول ونقلب.
- بعد ذلك نقوم بعمل تجويف في الطاجن على حسب عدد حبات البيض التي سوف نضعها.
- نكسر البيض في طبق ثم نسكبه في التجويف، ثم ندخل الصينية أو الطبق الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- نترك الصينية في الفرن حتى تنضج تماماً لمدة عشر دقائق ونخرجها ونقدمها هي وساخنة بألف هنا وشفا.
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طريقة عمل طاجن الفول بالبسطرمة والبيض بطريقة روعة للغاية، يعد هذا الطاجن من الطواجن المغذية التي تحتوي على مجموعة من المكونات الغنية بالبروتينات والألياف الغذائية، وهي من أشهر الأكلات الشعبية التي عليها إقبال كبير ويعشقها الناس لأن يعطي الفول الإحساس بالشبع لفترة طويلة، ويتم تناول هذه الوجبة في جميع الأوقات وخاصة على الإفطار كما أن يتناولها البعض في شهر رمضان المبارك على وجبة السحور للتنوع، وتختلف طرق عمل الفول من وقت لآخر حيث يمكن عمله مدمس بدون إضافات أو بالبيض أو الطماطم أو بالبيض والبسطرمة كما في موضوعنا هذا، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل طاجن الفول بالتفصيل وطريقة إعداده خطوة بخطوة في المنزل.مكونات عمل طاجن الفول بالبسطرمة والبيض
يتكون طاجن الفول بالبسطرمة والبيض من مكونات مفيدة وصحية للجسم فهيا بنا نتعرف عليها وهذه المكونات هي كما يلي:-
- ٦ شرائح من البسطرمة.
- ٢ علبة من الفول.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ٢ حبة من الفلفل الأخضر المفروم.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- حبة كبيرة من البصل.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٤ حبات كبيرة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- حبة كبيرة من الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
تعتبر طريقة تحضير هذا الطاجن اللذيذ من الطرق السهلة التي تتم في أقل وقت ممكن والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-
- نحضر إناء ونضع به الفول ونقوم بهرسه جيداً، ثم نضيف عليه البصل المفروم والثوم والطماطم والفلفل والملح والكمون والفلفل الأسود والكزبرة.
- ثم نقلب جميع المكونات مع بعض ونقوم بتقطيع البسطرمة إلى شرائح رفيعة ونضيفها إلى خليط الفول ونقلب.
- بعد ذلك نقوم بعمل تجويف في الطاجن على حسب عدد حبات البيض التي سوف نضعها.
- نكسر البيض في طبق ثم نسكبه في التجويف، ثم ندخل الصينية أو الطبق الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- نترك الصينية في الفرن حتى تنضج تماماً لمدة عشر دقائق ونخرجها ونقدمها هي وساخنة بألف هنا وشفا.
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