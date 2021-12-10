أسرار وتكات في تحضير كيك الفراولة بصوص الفراولة الرهيب

تعد كيك الفراولة بصوص الفراولة الرهيب من ألذ انواع الحلويات الشهية، وتقدم في المناسبات وأعياد الميلاد فهي طعمها منعيش ولذيذ لا يقاوم ومكوناتها سهلة ولذيذه وسهلة التحضير ،واليكم في خلال السطور التالية طريقة تحضير كيك الفراولة الذيذه بصوص الرهيب الذي لا يقاوم. طريقة عمل كيك الفراولة بصوص الفراولة المكونات كيلو فراولة

نصف كوب سكر ناعم

ملعقة فانيليا

3 كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

واحد كوب سكر ناعم

4 عدد بيض

واحد كوب حليب

نصف كوب سمنة

قليل من الملح

فانيليا

كريمة خفق طريقة تحضير كيك الفراولة بصوص الفراولة نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بتحضير صينية الخبز ونضع فيها قطع الفراولة مع السكروتوضع في الفرن حتي تكون لونها أحمر فاتح. تخرج الفراولة من الفرن وتخفق بالخلاط الكهربائي حتي تصبح خليط ناعم نضع صوص الفراولة على النار مع ملعقة الفانيليا وتقلب حتي يتقل القوام ويترك عل جانب حتي يبرد تماماً نقوم بتحضير كيك الفراولة نخلط الدقيق مع صودا الخبز والملح ونقلب المكونات جيدا ثم نخفق السمنة مع السكر في الخلاط الكهربائي ونضع إلى الخليط جزء من صوص الفراولة مع البيض والفانيليا ونخفق المكونات جيداً في الخلاط الكهربائي نضيف المكونات الجافة إلى الخليط ونقلب جيداً ونضيف الحليب ونقلب المكونات حتي تصبح متجانسة تدخل صينية الكيك في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتي تنضج تماماً تخرج من الفرن وتترك حتي تبرد، وتقسم إلى قسمين نحضر كريمة الخفق والحشوة، نخفق السكر الناعم والزبدة في الخلاط حتي القوام يتماسك نضيف الفانيليا وقشدة حتي تصبح قوام كريمي نقوم بوضع طبقة من الكريمة الخفق وتوزع جيداً على الكيك بالتساوى من الوجه والجوانب بطبقة من الكريمة وتزين بصوص الفراولة وقطع الفراولة الطازج وتقدم بالصحة وعافية طريقة عمل صوص الفراولة المقادير واحد من جيلي الفراولة

نصف كيلو فراولة

كوب ماء

كوب من السكر الناعم طريقة تحضير صوص الفراولة نقوم بغسل الفراولة جيداً وتقطع إلى قطع وتوضع في وعاء على النار نصيف السكر والماء والفانيليا حتي تذوب المكونات وتخلط جيداً وترفع على النار وتترك حتي تبرد وتقدم مع الكيك. طريقة عمل صوص الفراولة الوسوم

تعد كيك الفراولة بصوص الفراولة الرهيب من ألذ انواع الحلويات الشهية، وتقدم في المناسبات وأعياد الميلاد فهي طعمها منعيش ولذيذ لا يقاوم ومكوناتها سهلة ولذيذه وسهلة التحضير ،واليكم في خلال السطور التالية طريقة تحضير كيك الفراولة الذيذه بصوص الرهيب الذي لا يقاوم. طريقة عمل كيك الفراولة بصوص الفراولة المكونات كيلو فراولة

نصف كوب سكر ناعم

ملعقة فانيليا

3 كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

واحد كوب سكر ناعم

4 عدد بيض

واحد كوب حليب

نصف كوب سمنة

قليل من الملح

فانيليا

كريمة خفق طريقة تحضير كيك الفراولة بصوص الفراولة نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بتحضير صينية الخبز ونضع فيها قطع الفراولة مع السكروتوضع في الفرن حتي تكون لونها أحمر فاتح. تخرج الفراولة من الفرن وتخفق بالخلاط الكهربائي حتي تصبح خليط ناعم نضع صوص الفراولة على النار مع ملعقة الفانيليا وتقلب حتي يتقل القوام ويترك عل جانب حتي يبرد تماماً نقوم بتحضير كيك الفراولة نخلط الدقيق مع صودا الخبز والملح ونقلب المكونات جيدا ثم نخفق السمنة مع السكر في الخلاط الكهربائي ونضع إلى الخليط جزء من صوص الفراولة مع البيض والفانيليا ونخفق المكونات جيداً في الخلاط الكهربائي نضيف المكونات الجافة إلى الخليط ونقلب جيداً ونضيف الحليب ونقلب المكونات حتي تصبح متجانسة تدخل صينية الكيك في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتي تنضج تماماً تخرج من الفرن وتترك حتي تبرد، وتقسم إلى قسمين نحضر كريمة الخفق والحشوة، نخفق السكر الناعم والزبدة في الخلاط حتي القوام يتماسك نضيف الفانيليا وقشدة حتي تصبح قوام كريمي نقوم بوضع طبقة من الكريمة الخفق وتوزع جيداً على الكيك بالتساوى من الوجه والجوانب بطبقة من الكريمة وتزين بصوص الفراولة وقطع الفراولة الطازج وتقدم بالصحة وعافية طريقة عمل صوص الفراولة المقادير واحد من جيلي الفراولة

نصف كيلو فراولة

كوب ماء

كوب من السكر الناعم طريقة تحضير صوص الفراولة نقوم بغسل الفراولة جيداً وتقطع إلى قطع وتوضع في وعاء على النار نصيف السكر والماء والفانيليا حتي تذوب المكونات وتخلط جيداً وترفع على النار وتترك حتي تبرد وتقدم مع الكيك. طريقة عمل صوص الفراولة

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