كريم النشا وماء الورد السحري لتبييض البشرة والأماكن السوداء وإزالة الكلف بنتيجة مذهلة

النشا مادة طبيعية يتم استخدامها في العديد من الوصفات الطبيعية وخاصة الوصلات التي تعمل على تفتيح البشرة وذلك بسبب قدرة النشا العائلة علي تفتيح خبايا البشرة وتخليها من أي اسمرار موجود بها نتيجة للتعرض للشمس أو نتيجة الحبوب في البشرة أو غيرها من الأسباب، ويمكن استخدام كريم النشا وماء الورد الطبيعي للبشرة والإستفادة منه للبشرة، وخلال السطور التالية سنوضح طريقة عمل كريم النشا مع ماء الورد والطريقة الصحيحة لاستخدام الكريم على البشرة للحصول على أفضل نتيجة.

كيفية عمل كريم النشا وماء الورد

اتجه الكثير من النساء الي إستخدام الوصفات الطبيعية في عمل كريمات لتغطية وتفتيح البشرة وذلك بسبب الإرتفاع في أسعار الكريمات الجاهزة والإصرار التي تسببها للبشرة، كما أن الوصفات الطبيعية غنية بعناصر مفيدة للبشرة وتزيد من صحتها ونهايتها ومن أهم الوصفات الطبيعية هي كريم النشا وماء الورد والذي يمكن تحضيره بإتباع الخطوات التالية:-

يتم وضع معلقة كبيرة من النشا مع نصف كوب من ماء الورد ويقلب المكونات معاً حتى تذوب النشا.

يرفع الخليط على نار هادئة مع التقليب بشكل دائم حتى يتغير قوام الخليط إلي قوام ثقيل.

يترك الخليط حتى يبرد ويضاف عليه معلقة من الزبادي ومعلقة من العسل الأبيض.

تقلب المكونات كلها معا ويتم الاحتفاظ به في علبة جافة ونظيفة ووضعه في الثلاجة.

يحب الحرص إلا تصل أي ماء الي الكريمات حتي لا يتلف.

يستخدم الكريم بشكل يومي على بشرة نظيفة عشر دقائق ويغسل من البشرة ويتم ترطيب البشرة جيداً بعد استخدامه.

ما هي أهم فوائد كريم النشا وماء الورد

كريم النشا وماء الورد طبيعي أي ليس له أي أضرار على البشرة حتى وإن تم استخدامه كل يوم وله فوائد كثيرة اهمها:-