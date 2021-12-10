كريم النشا والفازلين الرهيب لتفتيح البشرة 5 درجات والتخلص من البقع الغامقة والتجاعيد من أول استعمال

تفتيح البشرة من العمليات الصعبة التي تحتاج إلي وقت كبير والي إستخدام مواد فعالة للتخلص من آثار الشمس أو لإزالة أي آثار للحبوب أو الكلف من البشرة، ولاستخدام كريمات جاهزة فهذا يتطلب أنفاق مبالغ كبيرة من تجل الحصول على نتيجة مرضية، لذلك يلجأ الكثير إلي البحث عز طريقة طبيعية غير مكلفة وفعال لتفتيح البشرة، والفازلين من أفضل المواد التي يمكن استخدامها لهذا الغرض لهو يحتوي على عناصر تغذي البشرة ويتم استخدامه مع النشا لعمل كريم مخصص لتبيض البشرة، وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تجهيز كريم الفازلين مع النشا لتبيض البشرة وكيفية استخدامه بشكل صحيح وفعال.

خطوات تحضير كريم الفازلين والنشا

الفازلين من المواد التي يتم استخدامها في تحضير العديد من المستحضرات الخاصة بتفتح البشرة، ويستخدم في عمل الماسكات الطبيعية والكريمات التي تفيد البشرة، ويستخدم مع النشا في عمل كريم طبيعي لا يضر البشرة وتكلفة رخيصة لتفتيح البشرة ويمكن تحضير الكريم كالتالي:-

يتم وضع معلقة من الفازلين على النار حتي يذوب ويصبح قوامه سائل.

يضاف على الفازلين معلقة من النشا ومعلقة من دقيق الشوفان.

يضاف عليهم معلقتين ماء زهر طبيعي، ومعلقة زبادي.

تقلب كل المكونات حتي يصبح القوام مثل الكريم ويتم استخدامه على البشرة لمدة ربع ساعة.

يستخدم الكريم كل يوم للحصول على نتيجة جيدة في تفتيح البشرة

أهمية استخدام كريم الفازلين والنشا على البشرة

لكريم الفازلين والنشا أهمية كبيرة على البشرة:-