وداعاً الهالات السوداء بعد اليوم ضعي الوصفة تحت عينيك واحصلي على عيون ساحرة بدون هالات سوداء، إليكي سيدتي كيفية التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين بسبب الهالات السوداء تحت العينين عادة هو الإجهاد والأرق، و لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى الخيار حيث أن الخيار يعتبر أفضل علاج للتخلص من الهالات السوداء، فهو يخفف من انتفاخ العين والهالات السوداء كما أنه يعطي للبشره بياض وإشراقة طبيعية، كما نحتاج إلى الشاي الأخضر فهو يحتوي على مركبات فينولية تثبيط الميلانين وبالتالي يقضي على الهالات السوداء، كذلك نحتاج إلى زيت اللوز الحلو فهو يزيل الهالات مرحبا وانتفاخات العينين وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، بالإضافة إلى زيت فيتامين سي فهو يعالج الهالات السوداء ويجدد خلايا البشرة، وداعاً الهالات السوداء بعد اليوم ضعي الوصفة تحت عينيك واحصلي على عيون ساحرة بدون هالات سوداء.

وداعاً الهالات السوداء بعد اليوم

تتكون الوصفة الأولى للقضاء على الهالات السوداء من المكونات التالية:

نصف حبة خيار.

ملعقة من مسحوق الشاي الأخضر.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير الوصفة

نأخذ مقدار الخيار ونقوم ببشره بإستخدام مبشرة حتى نحصل على مبشور الخيار، ثم نقوم بترشيحه وتصفيته بإستخدام مصفاة لنستخرج عصير الخيار ونضعه في وعاء، وبعد ذلك نضيف إليه مسحوق الشاي الأخضر ونخلط جيداً وبعدها نضيف زيت اللوز ونستمر في التقليب.

طريقة تطبيق الوصفة على الهالات السوداء

خذ قطعتين من الدوائر القطنية ويقسمها إلى نصفين ثم اغمس القطن في المزيج، ثم ضعه في الثلاجة لمدة ساعة حتى يبرد ثم ضعه على الهالات السوداء تحت العينين، تطبق الوصفة بشكل يومي للحصول على نتيجة ممتازة ويمكنك الاحتفاظ بهذه الوصفة في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

ضعي الوصفة تحت عينيك واحصلي على عيون ساحرة

تتكون الوصفة الثانية للقضاء على الهالات السوداء من العناصر التالية:

القليل من عصير الخيار.

كيس من الشاي الأسود.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين سي.

طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها

نأخذ كيس الشاي و ننقعه في عصير الخيار ونتركه لمدة 10 دقائق ثم يتم الضغط عليه جيداً لاستخراج محلول الشاي، وفي وعاء صغير نضع جل الألوفيرا و نضيف إليه مقدار ملعقة كبيرة من محلول الشاي والخيار، مع إضافة زيت جوز الهند وزيت اللوز وأيضاً زيت فيتامين سي ثم نخلط المكونات جيداً حتى نحصل على مزيج كريمي، ضع هذا الكريم تحت العينين ويطبق على الهالات السوداء ثم اتركيه على بشرتك لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء وكرري تطبيق هذا المزيج وهو وصفة ضعيها يومياً تحت عينيك واحصلي على عيون ساحرة نتيجة رائعة وداعا الهالات السوداء خلال 3 أيام.