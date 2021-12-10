طريقة عمل بطاطس بالجبن الشيدر في الفرن ألذ بطاطس بالثوم والكريمة

طريقة عمل بطاطس بالجبن الشيدر، من أشهر طرق إعداد البطاطس في المنزل مثل الجاهزة، وعلى الرغم من أنها من النشويات، إلا أن تدخل في العديد من الوصفات الشهية، سواء مسلوقة أو في الفرن أو مشوية، ويمكن إضافتها إلى العديد من الوجبات، حتى تمنحها مذاقًا خاصًا وشهيًا، أشبه بطريقة صنع البطاطس الجاهزة، ومن أشهر طرق عمل البطاطس بالجبن، طريقة عمل بطاطس بالجبنة الموزاريلا، وطريقة عمل البطاطس بالجبنة الشيدر، وبطاطس بالجبن الاصفر، وطريقة بطاطس مقلي بالجبن، وطريقة بطاطس بالجبن الشيدر بالفرن، وطريقة عمل بطاطس مقلية بالجبنة الموزاريلا، أو طريقة بطاطس بالجبن بالفرن، وكذلك بطاطس بالجبن السائل، وكلها وصفات شهية وطيبة المذاق وتساعدك على التجديد في وجباتك ووصفاتك الشهية.

للنشويات الموجودة في البطاطس، الكثير من الفوائد إذا ما اقترنت بعدد من الخضروات، أو اللحوم سواء اللحم البقري أو الضاني أو حتى الدجاج، ومن أشهر طرق عمل البطاطس في المنزل، بمقادير ومكونات مختلفة؛ طريقة فطيرة البطاطس والدجاج، وطريقة عمل أصابع بطاطس مقرمشة، وكرات البطاطس باللحم المفروم والكريمة، وطاجن بطاطا باللبن في الفرن، وكلها وصفات شهية وسهلة التحضير، تناسب وجبة غداء خفيفة، وكذلك وجبة بينية في منتصف يوم طويل، سوف يحبها أطفالك بشدة.

حبة بطاطس كبيرة الحجم مقطعة إلى أصابع.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

4 فصوص من الثوم المهروس جيدًا.

½ ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر.

ملعقة ملح صغيرة.

كوب جبنة شيدر مبشورة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة كبيرة كريمة حامضة أو كريمة طهي في المنزل.