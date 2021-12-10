سر طريقة عمل لقمة القاضى المقرمشة بطريقة سهلة زى المحلات

تتميز لقمة القاضى بأنها سهلة التحضير وبمكونات بسيطة. وهى من الحلويات الشائعة والمنتشرة. ورغم بساطتها إلا أنها من الحلويات ذات الطعم المميز والشهى. ويرغب فيها الجميع. ويمكن عملها بأشكال مختلفة إما على شكل دوائر أو كرات او الشكل الذى ترغبين فيه. وهى من الحلويات الشرقية المشهورة والمحببة. وسوف نوضح فى الخطوات التالية مكونات ومقادير وطريقة عمل لقمة القاضي اللذيذة.

طريقة عمل لقمة القاضى المقرمشة والهشة

مكونات لقمة القاضى المقادير اللازمة

مقدار اربع اكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرة من النشا.

ايضا ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ثم ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مع ملعقة من الفانيليا.

كذلك ثلاث معالق من السكر.

كوبان ونصف من الماء.

زيت للقلى.

مكونات العجينة

كوبان من السكر.

ثم كوبان من الماء.

ملعقتان عصير ليمون.

فى وعاء كبير يتم خلط الدقيق النقي بعد نحلة مع النشا والبيكنج بودر والسكر والخميرة والملح والفانيليا جديدا.

اضافة الماء ثم التقليب جيدا حتى تتكون عجينة سائلة الى ثقيلة نسبيا.

تغطية العجينة ساعة حتى تتخمر جيدا.

اعادة تقليب العجينة على الخفيف ثم تركها بعض الوقت فى مكان دافى.

إحضار كيس الحلوانى لتشكيل العجينة او بواسطة ملعقة.

ثم احضار مقلاة عميقة ووضع الزيت بها على نار متوسطة وتسخين الزيت جيدا.

نحضر ملعقة عميقة بعض الشيء وندهنها بالزيت حتى لا تلتصق العجينة بها.

نقوم بملى المعلقة العجينة ثم نضعها فى الزيت وهكذا تكرار تشكيل لقمة القاضى بالملعقة حتى ننتهى من الكمية او ملى المقلاة ثم اعادة نفس الطريقة.

عند تحول لون القطع الى اللون الذهبي نخرجها من الزيت بملعقة مصفاة ونستمر حتى ننتهي من الكمية.

اولا نقوم بوضع مكونات الشربات على نار متوسطة مع التقليب حتى يصبح القوام ثقيل نسبيا ثم نرفعة من على النار.

يترك الشربات حتى يبرد لحين الاستعمال.

نحضر الوعاء الذى بة الشربات بجانبك وعند اخراج لقمة القاضى بعد القلى توضع فى الشربات حتى تتشرب جيدا.

ثم نخرجها ونضعها فى وعاء واسع ونستمر فى تكرار نفس الخطوة حتى تنتهى تماما من لقمة القاضى.

مكونات الشرباتطريقة التحضير اللازمةتحضير الشربات

ملحوظة هامة