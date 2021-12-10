بسكويت اليانسون السريع في الخلاط أحلى فطار لأسرتك بجوار كوب الشاي

يعتبر بسكويت اليانسون من أفضل أنواع البسكويت الذي يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فيكثر تناول ذلك البسكويت في وجبة الإفطار بجوار كوب من الشاي أو النسكافية حيث رائحته الشهية التي تعطينا الطاقة والنشاط وطعمه الذي لا مثيل له على الفطار، كما أن بسكويت اليانسون من أنواع البسكويت المميز والذي لا تستغرق وقت في التحضير فهو وجبة إفطار مناسبة للأطفال في المدارس وللرجال قبل الذهاب إلى العمل ولكِ أنتِ شخصياً قبل الاندماج في أعمال المنزل وتربية الأبناء وتجهيز متطلباتهم، وإليكم في المقال الآتي الخطوات المتبعة في تحضير بسكويت اليانسون في البيت كالجاهز تماماً بمكونات بسيطة وخطوات سهلة.

كيفية تحضير بسكويت اليانسون

يتم تحضير بسكويت اليانسون بمقادير بسيطة ومن السهل شرائها وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير.

كأس ونصف الكأس من الدقيق الأبيض العادي. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. ثلث كأس من الزيت النباتي. ثلث كأس من السكر. كمية صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ثلاثة ملاعق من اليانسون. رشة من ملح الطعام

مقادير بسكويت اليانسونالخطوات المتبعة في تحضير بسكويت اليانسون

بعد ما تم التعرف على المقادير المستخدمة في تحضير بسكويت اليانسون سنقدم إليكم في السطور الآتية الخطوات التي يلزم اتباعها من أجل تحضير بسكويت اليانسون.

أولًا يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة بشكل مسبق. بعد ذلك يتم خلط كلًا من الزيت والسكر بالاعتماد على الخلاط الكهربائي ثم يتم إضافة كلًا من البيض والفانيليا ثم يتم خلطهم جيداً. ينخل الدقيق ويضاف إليه اليانسون والبيكنج باودر ورشة من الملح وتقلب المكونات جيداً. يضاف الخليط السائل من الخلاط للدقيق ويتم العجن لحين أن يتشكل لديكم عجينة ثقيلة.

طريقة تحضير بسكويت اليانسون