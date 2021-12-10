بعجينة قطنية وهشة اعملي العيش الفينو الهش الخفيف بمقادير غير مكلفة وطعم زي الجاهز

الخبز بكل أنواعه المختلفة يعتبر من أساسيات كل بيت، ومن أهم هذه الأنواع الاكثر شهرة هو العيش فينو فهو يستخدم لعمل كل السندوتشات المختلفة، وخاصتًا في أوقات الدراسة يكون الطلب عليها كبير، ويتم شرائه بشكل يومي، ولذلك يمكنك توفير الكثير من الأموال والقيام بتحضير العيش الفينو في المنزل بكل سهولة وبمكونات مضمونة، وصحية ويصبح افضل عش ولذيذ وسوف نتعرف الآن على خطوات عمل العيش الفينو بشكل تفصيلي الآن من خلال المقال.

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل بخطوات بسيطة

قومي بعمل العيش الفينو في المنزل وذلك من خلال اتباع خطوات بسيطة وهي كالتالي:

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من الخميرة الجافة فورية.

نصف كوب من الماء الدافيء.

ملعقتين من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة سكر.

احضري كوب المياه وأضيفي بداخله معلقة السكر مع الخميرة.

قلبي الكوب جيدًا وسوف تجدين الخميرة تفاعلت سريعًا.

اتركيها الآن جانبًا حتى تختمر أكثر.

احضري الان وعاء مناسب الحجم أضيفي به الدقيق، وثلاث ملاعق السكر، وإضافة رشة الملح.

اخلطي المكونات بملعقة حتى يتم تجانس كل المكونات مع بعض لتمتزج جيدًا.

الآن أضيفي إلى الدقيق والمكونات الزيت.

اخلطي أيضًا مرة اخرى المكونات وذلك حتى يتم امتزاج الدقيق مع الزيت وحتى يتشرب الزيت جيدًا.

الآن أضيفي خليط الخميرة والماء الى الدقيق.

اعجني المكونات بعد الإضافة بشكل تدريجي جيدًا.

استمري في العجن حتى الحصول على عجينة طرية ناعمة.

غطي العجينة في الوعاء وضعيها في مكان دافيء.

اتركيها حتى تختمر جيدًا.

وذلك بعد مرور ساعة كاملة.

قسمي العجينة الى عدة أقسام.

شكلي كل الأقسام إلى أشكال اسطوانات وقومي بالضغط قليلًا عليها ليعطي شكل العيش الفينو المعتاد.

اتركيها لمدة خمسة دقائق حتى تختمر مرة أخرى.

الآن احضري صينية أو صاج للفرن وقومي بدهنه بالزيت.

رصي العجينة في الصاج وادخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركيه حتى يتغير لونه من كل الجوانب ويصبح لونه ذهبي.

بعد التأكد من نضجه اخرجيه الآن من الفرن وقومي بتغطيته حتى يكون طري وهش.

في البداية يجب التأكد من فعالية الخميرة قبل وضعها على الدقيق عن طريق خلطها مع السكر والماء الدافئ وتركها في مكان دافئ حتى تختمر عن طريق ظهور فقاعات على الوجه.

يمكن أيضا تسريع عملية تخمير العيش عن طريق وضع العجينة فوق وعاء به ماء مغلي لأن البخار يسرع من عملية التخمير ويجعل الخبز خفيف وهش.

طريقة التحضيرسر نجاح العيش الفينو