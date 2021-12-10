كيكة الكريم كراميل قدرة قادر بثلاث طبقات مكونات بسيطة لطعم تحفة

تعتبر كيك الكريم كراميل والمعروفة باسم كيكة قدرة قادر واحدة من أفضل أنواع الكيك التي تتسم بأن لديها مذاق شهي للغاية حيث أنها تصنع من ثلاثة طبقات لذيذة تمنحها شكل جذاب وطعم ولا أروع مما يجعل كل من يتناولها يعشق طعمها ويقبل على تناولها بشكل مستمر، كما أن لكيكة قدرة قادر العديد من الفوائد حيث تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والكثير من العناصر الغذائية الأخرى التي تمنح الجسم الطاقة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية فتتسم طريقة التحضير بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في المقال الأتي الخطوات المتبعة في طريقة تحضير كيك الكريم كراميل المعروفة باسم قدرة قادر.

كيك الكريم كراميل قدرة قادر

تتسم طريقة تحضير كيك الكريم كراميل بالسهولة كما أن المقادير سهلة الشراء ويمكن أن تتوافر المطبخ بشكل دائم وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كيك الكريم كراميل قدرة قادر بالتفصيل.

كأس من السكر لطبقة الكراميل. كأس إلا ربع من السكر للكريم. ثلاثة حبات من البيض. ملعقة من الفانيليا. كأس إلا ربع من الحليب المجفف. كأسان من الحليب السائل.

كأس وربع من الدقيق. ربع معلقة من الملح. ملعقة ونصف من البيكنج بودر. ربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم. حبتان من البيض. كأس إلا ربع من السكر. نصف كأس من زيت الذرة. نصف كأس من الحليب. ملعقة من الفانيليا السائلة. ملعقتان من بودرة الكاكاو السادة.

مكونات كيكة الكريم كراميل قدرة قادرمقادير خليط الكيكخطوات تحضير كيك الكريم كراميل

يتم تحضير كيك الكريم كراميل بخطوات سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.

يتم تسخين الفرن ثم الحصول على قالب

ويتم تحضير خليط الكراميل من خلال الحصول على مقلاة حجمها صغير ثم يتم تسخين السكر وتركه لحين أن يصبح كراميل بعد ذلك يتم وضعه في القالب وتركه لحين أن يبرد. بعد ذلك يتم تحضير خليط الكريم من خلال الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه كلًا من السكر والبيض والفانيليا والحليب المجفف والحليب ويتم الخلط جيدًا بالاعتماد على مضرب يدوي لحين أن يختلط ثم يتم وضعه فوق سكر الكراميل. يتم نخل الدقيق ثم يتم إضافة الملح والبيكنج بودر مع الصودا ثم يتم تركه جانبًا. يتم الحصول على وعاء الخلاط ويتم وضع فيه كلًا من السكر والبيض ويتم الخلط بالاعتماد على المضرب الكهربائي لحين أن يصبح الخليط هش.

طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل قدرة قادر