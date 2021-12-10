معجزة كريم الخميرة لتبييض الوجه وإزالة البقع والأسمرار والجلد والميت في غضون دقائق

تستخدم الخميرة بيرة في الخبز وهي عبارة عن أكياس صغيرة تباع في محلات البقالة وداخل المخابز وهي تساعد على تخمير العجين بكل سهولة ومضاعفة حجمه، وللخميرة فوائد مذهلة للبشرة ومنها تفتيحها وجعلها أكثر نعومة وجمال ويمكن أيضا الحصول على خدود مملوءة ووردية اللون ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الخميرة بيرة لتبييض الوجه فتابعونا.

خلطة الخميرة بيرة لتبييض الوجه

تهتم الكثير من النساء في البحث عن طرق طبيعية لعمل بعض الماسكات التي تساعد في تبيض ونعومة البشرة، والتخلص من الكثير من المشكلات التي قد تتعرض لها البشرة وذلك حتى تكون آمنة على البشرة بدون اي اضرار، ومن أهم هذه الوصفات هي استخدام العسل والخميرة، لعمل ماسك يعطي افضل النتائج الرائعة للبشرة، والان سوف نتعرف على طريقة عمل هذه الوصفة وكيفية تطبيقها على البشرة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة.

حليب دافئ.

بيضة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

طريقة التحضير والاستخدام:

في البداية يجب أن نقوم بتذويب الخميرة مع الحليب الدافئ ثم نضيف باقي المكونات الأخرى ونقلب للحصول على مزيج متجانس.

يوضع الخليط على الوجه مع التدليك بحركات دائرية ونتركه حتى يجف تماما ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد.

تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة حيث تحتوي الخميرة على فيتامينات ومعادن كثيرة هامة لصحة وخلايا البشرة.

وهذه الخلطة تحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تساهم في استعادة نضارة البشرة وتفتيحها وتساعد أيضا على زيادة إنتاج الكولاجين والايلاستين.

نخلط ملعقة كبيرة من الخميرة مع ملعقة من عصير الليمون ونقلب المكونات حتى تذوب الخميرة ثم يوضع المزيج على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظي الفرق بنفسك.

أو نمزج ملعقة من الخميرة وعصير الليمون مع ملعقة من العسل ثم ندهن الوجه بهذا الخليط ونتركه لمدة 30 دقيقة أو حتى يجف وتغسل بالماء الفاتر ثم نضع كريم مرطب للحصول على أفضل نتيجة.

نحضر وعاء ونضع به ملعقة من الخميرة مع ملعقة من النشا ونضيف كيمة مناسبة من ماء الورد ونقلب للحصول على عجينة متجانسة.

يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر يستخدم هذا الماسك مرتين أسبوعيا لتبييض الوجه وجعله أكثر صفاء ونقاء.

أو نخلط ملعقة من الخميرة مع جل الصبار وملعقة من زيت جوز الهند ونقلب ثم يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة ثلث ساعة ثم يغسل بالماء وسوف تندهشي من النتيجة.

ماسك الخميرة والليمون لتفتيح البشرةماسك الخميرة والنشا وماء الورد