ب4 أكواب دقيق أعملي بسكويت الشاي والبسكويت المملح بطعم مقرمش ودايب وبمكونات غير مكلفة

قبل الخروج من المنزل نقوم بتناول كوب من الشاي بالحليب مع قطع من البسكويت وبسبب ذلك نقوم بشراء أنواع مختلفة من البسكويت يوميا وهذا يكون مكلف خاصة إذا كان عدد أفراد الأسرة كبير، والآن يمكنك عمل بسكويت الشاي بكل سهولة في البيت والنتيجة مضمونة وأحلى من الجاهز ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله فتابعونا.

طريقة عمل بسكويت الشاى

المكونات:

2 كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب حليب.

كوب سكر.

12 ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

نحضر بولة كبيرة ونضع بها الدقيق مع البيكنج بودر ورشة من الملح ونقلب حتى تتجانس المكونات. في وعاء أخر نضيف الزبدة ونخفقها بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين ثم نضيف السكر ونخفق ببطء حتى تمتزج المكونات ويذوب السكر. نضيف البيض والفانيليا على خليط السكر والزبدة ونقلب ثم نضع الدقيق والحليب تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة. نقسم العجينة إلى نصفين ونغلفها بورق بلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين عندما تخرج من الثلاجة نتركها في درجة حرارة الغرفة. نفرد العجينة بين ورقتين زبدة ثم تشكل بواسطة أشكال البسكويت ويرص في صينية مغلفة بورق زبدة. نضع البسكويت في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ثم ندخل الصينية إلي فرن ساخن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج البسكويت ويصبح لونه ذهبي فاتح. عندما يخرج من الفرن نتركه حتى يهدأ قليلا ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم مع كوب من الشاي وبالهنا والشفا.

بسكويت الشاي المملح

المكونات:

4 أكواب من الدقيق.

بيضة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ثلاثة أرباع كوب من الحليب.

ربع كوب زبدة غير مملحة.

رشة ملح.

طريقة التحضير: