كريم البانثينول و القهوة أسرع خلطة لتبييض الوجه و الجسم ستحصلين على بشرة بيضاء مثل الثلج

كريم البانثينول و القهوة يعد هذا الخليط هو الحل النهائي لجميع المشاكل التي تعاني منها العديد من السيدات و الفتيات وهي مشكلة البشرة الداكنة وآثار الحبوب التي تظهر في الوجه، تعد مشاكل البشرة و الوجه من أكثر الأشياء التي تزعج الفتيات والسيدات وتعرضهم إلى الإحراج والخجل، ولكن سنقدم لكي معجزة التفتيح والتبييض بمكونات طبيعية غير مكلفة و متواجدة فى جميع المنازل بعد الآن لن تلجأ لاستخدام كريمات التفتيح و خفايا عيوب البشرة بمستحضرات التجميل، كما أن مكونات وصفتنا سوف تساعد على اختفاء التجاعيد و البثور التي تعاني منها البشرة بسبب الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل.مكونات خلطة البانثينول و القهوة
من المؤكد أنه يوجد العديد من مشاكل البشرة لدى كل منا ولكن أصعب هذه المشاكل التي تواجه العديد هي البشرة الداكنة و اسمرار الأماكن الحساسة، ولكن باستخدام خلطة البانثينول و القهوة لن تواجهه هذه المشكلة بعد الآن و مكونات وصفتنا هي:
- ملعقتين من النشا.
- ملعقة من ماء الورد.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- 3 معالق من كريم البانثينول.
- نصف ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.
كما شاهدنا مكونات هذا الخليط بسيطة جدًا و متواجدة فى جميع المنازل، كما أن لكل مكون من هذه المكونات له فوائد عديدة للبشرة ومع خلط جميع هذه المكونات ستحصلين على نتيجة فعالة، وطريقة تحضيرها هي:
- أولاً يا سيدتي قومي بإحضار بولة صغيرة ونضيف بداخلها النشا وماء الورد.
- بعد ذلك نقوم بخلط هذه المكونات جيداً.
- نضيف عليهم زيت الزيتون و نخلطهم مع بعضهم البعض.
- نقوم بعد ذلك بإضافة نصف ملعقة من القهوة سريعة الذوبان و نخلطها.
- ثم نضيف كريم البانثينول ونخلطهم مع بعضهم البعض جيدًا حتي يصبح لديك خليط كريمي.
طريقة الاستخدام
- احرصي دائما قبل استخدام الكريمات و الخلطات على بشرتك نظفي بشرتك من الاتربة وبقايا مستحضرات التجميل.
- بعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على البشرة والوجة والرقبة.
- اتركي الخليط على بشرتك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- بعد ذلك قومي بفرك الخليط و ستلاحظين الفرق من اول استخدام.
- يمكنك استخدام الخلطة 3 مرات في الأسبوع لكي تحصلين على نتيجة سريعة و ملحوظة.
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كريم البانثينول و القهوة يعد هذا الخليط هو الحل النهائي لجميع المشاكل التي تعاني منها العديد من السيدات و الفتيات وهي مشكلة البشرة الداكنة وآثار الحبوب التي تظهر في الوجه، تعد مشاكل البشرة و الوجه من أكثر الأشياء التي تزعج الفتيات والسيدات وتعرضهم إلى الإحراج والخجل، ولكن سنقدم لكي معجزة التفتيح والتبييض بمكونات طبيعية غير مكلفة و متواجدة فى جميع المنازل بعد الآن لن تلجأ لاستخدام كريمات التفتيح و خفايا عيوب البشرة بمستحضرات التجميل، كما أن مكونات وصفتنا سوف تساعد على اختفاء التجاعيد و البثور التي تعاني منها البشرة بسبب الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل.مكونات خلطة البانثينول و القهوة
من المؤكد أنه يوجد العديد من مشاكل البشرة لدى كل منا ولكن أصعب هذه المشاكل التي تواجه العديد هي البشرة الداكنة و اسمرار الأماكن الحساسة، ولكن باستخدام خلطة البانثينول و القهوة لن تواجهه هذه المشكلة بعد الآن و مكونات وصفتنا هي:
- ملعقتين من النشا.
- ملعقة من ماء الورد.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- 3 معالق من كريم البانثينول.
- نصف ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.
كما شاهدنا مكونات هذا الخليط بسيطة جدًا و متواجدة فى جميع المنازل، كما أن لكل مكون من هذه المكونات له فوائد عديدة للبشرة ومع خلط جميع هذه المكونات ستحصلين على نتيجة فعالة، وطريقة تحضيرها هي:
- أولاً يا سيدتي قومي بإحضار بولة صغيرة ونضيف بداخلها النشا وماء الورد.
- بعد ذلك نقوم بخلط هذه المكونات جيداً.
- نضيف عليهم زيت الزيتون و نخلطهم مع بعضهم البعض.
- نقوم بعد ذلك بإضافة نصف ملعقة من القهوة سريعة الذوبان و نخلطها.
- ثم نضيف كريم البانثينول ونخلطهم مع بعضهم البعض جيدًا حتي يصبح لديك خليط كريمي.
طريقة الاستخدام
- احرصي دائما قبل استخدام الكريمات و الخلطات على بشرتك نظفي بشرتك من الاتربة وبقايا مستحضرات التجميل.
- بعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على البشرة والوجة والرقبة.
- اتركي الخليط على بشرتك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- بعد ذلك قومي بفرك الخليط و ستلاحظين الفرق من اول استخدام.
- يمكنك استخدام الخلطة 3 مرات في الأسبوع لكي تحصلين على نتيجة سريعة و ملحوظة.