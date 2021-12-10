كريم البانثينول و القهوة أسرع خلطة لتبييض الوجه و الجسم ستحصلين على بشرة بيضاء مثل الثلج

كريم البانثينول و القهوة يعد هذا الخليط هو الحل النهائي لجميع المشاكل التي تعاني منها العديد من السيدات و الفتيات وهي مشكلة البشرة الداكنة وآثار الحبوب التي تظهر في الوجه، تعد مشاكل البشرة و الوجه من أكثر الأشياء التي تزعج الفتيات والسيدات وتعرضهم إلى الإحراج والخجل، ولكن سنقدم لكي معجزة التفتيح والتبييض بمكونات طبيعية غير مكلفة و متواجدة فى جميع المنازل بعد الآن لن تلجأ لاستخدام كريمات التفتيح و خفايا عيوب البشرة بمستحضرات التجميل، كما أن مكونات وصفتنا سوف تساعد على اختفاء التجاعيد و البثور التي تعاني منها البشرة بسبب الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل.

من المؤكد أنه يوجد العديد من مشاكل البشرة لدى كل منا ولكن أصعب هذه المشاكل التي تواجه العديد هي البشرة الداكنة و اسمرار الأماكن الحساسة، ولكن باستخدام خلطة البانثينول و القهوة لن تواجهه هذه المشكلة بعد الآن و مكونات وصفتنا هي:

ملعقتين من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقتين من زيت الزيتون.

3 معالق من كريم البانثينول.

نصف ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

كما شاهدنا مكونات هذا الخليط بسيطة جدًا و متواجدة فى جميع المنازل، كما أن لكل مكون من هذه المكونات له فوائد عديدة للبشرة ومع خلط جميع هذه المكونات ستحصلين على نتيجة فعالة، وطريقة تحضيرها هي:

أولاً يا سيدتي قومي بإحضار بولة صغيرة ونضيف بداخلها النشا وماء الورد.

بعد ذلك نقوم بخلط هذه المكونات جيداً.

نضيف عليهم زيت الزيتون و نخلطهم مع بعضهم البعض.

نقوم بعد ذلك بإضافة نصف ملعقة من القهوة سريعة الذوبان و نخلطها.

ثم نضيف كريم البانثينول ونخلطهم مع بعضهم البعض جيدًا حتي يصبح لديك خليط كريمي.

طريقة الاستخدام