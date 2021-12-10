بالشرح والخطوات طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة اللذيذة بمذاق فريد في المنزل

طريقة عمل كيكة البسبوسة بسهولة والتي تعرف بأسم كيكة الرواني، حيث أنها من الوجبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص لأن لها قيمة غذائيّة كبيرة للكبار والأطفال أيضا غير أن مذاقها شهر، ويمكن تناولها مع المشروبات الساخنة أو اكلها من غير ذلك، كما أن يمكن تزينها بالقشطة أو تؤكل سادة فهي من الحلويات القديمة وأيضًا مازالت حتى وقتنا هذا ولا تستغرق وقتًا فى التحضير وتكفي عدد أفراد كبير من الاسرة لذلك تفضلها الكثير من السيدات، حيث نستعرض معكم من خلال الموقع تفاصيل مثادير ومكونات البسبوسة في المنزل.

مكونات كيكة البسبوسة

5 بيضات

2 كوب دقيق فاخر أو 300جرام.

كوب واحد زبادي أو 250 جرام

كوب سميد ناعم أو 150جرام.

كوب زيت نباتي 240مل.

كوب سكر 200جرام.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

100 جرام فستق حلبي.

100 جرام من القشطة للتزيين وهذا اختياري

مكونات السيرب

2 كوب سكر.

كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات الجافة الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر والسميد ويتم خلطهم بشكل جيد والتقليب حتي يتجانسوا تماما بعضهم لبعض، ما بعد ذلك يتم خفق البيض من المضرب الكهربائي أو بالخلاط حتى يصبح لونه أبيض مع وضع الفانيليا مع الاستمرار في الضرب ثم بعد ذلك نضع كوب من السكر ويتم الضرب في الخلاط أو المضرب الكهربائي حتى يذوب السكر تماما ولا نجد له أثرا ثم نضع كوب من الزيت ونستمر فى الضرب حتى تتجانس الكامل بعد ذلك نضع كوب من الزبادي وخفقه جيدًا بشكل مستمر ثم نضع هذا الخليط على المكونات الجافه بعد أن تم خلطها بشكل جيد ونقلبه بالملعقة بشكل مستمر حتى يتم التجانس ويصبح القوام متماسكا ثم نضعها فى صينية مدهونه بسمن ونترك الخليط قليلا ثم نضعها فى الفرن بعد تسخينه و اغلقي الباب جيدًا ونتركه لمدة 25 دقيقة، بعد ذلك نطفئ الفرن ونتركها قليلًا لتبرد ويتم تفريغها من الصينية من خلال قلبها بشكل بطيء ويمكن تزيينها بالقشطه المخفوقه وتقطع إلى قطع مربعات حسب الرغبة.