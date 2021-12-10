بعجينة مورقة جداً أعملي الكرواسون الهش الخفيف بمقادير مظبوطة وحشوات مختلفة وطعم لذيذ

تعتبر المعجنات من أكثر المأكولات التي يعشقها جميع الأشخاص حيث توجد أنواع وأصناف كثيرة منها مثل الكرواسون والباتيه والفطير والبيتزا والسينابون وغير ذلك الكثير، فقد يكون الكرواسون هو النوع الوحيد الذي يكون عليه إقبال كبير من قبل كل الناس بجميع مراحلهم العمرية المختلفة فو يتواجد بكثرة في كل المخابز ويقومون دائما الأطفال بشرؤه من المخابز بسبب رائحته الطيبة ومذاقه الذيذ.

طريقة عمل عجينة الكرواسون

فنجد حشوات كثيرة ومتعددة للكرواسون منها الحلو ومنها المالح فمن ضمن الحشوات المالحة هي الجبن ومن الحشوات الحلوة هي الشوكولاته أو المربي أو الكريمة فهذا من أكثر ما يميز الكرواسون، وعجيبنة الكرواسون من أحلي المعجنات فهي هشة جداً وتحتوي علي مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل وأقل في التكلفة عن شراؤه جاهز.

أربع أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.

نصف كوب كبير من الزبدة الذائبة.

بيضتان.

كوب كبير من الحليب السائل.

كوب صغير من الزبادي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

الحشوة المرغوب فيها.

ملعقة واحدة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

قومي بتجهيز طبق عميق ونضع في هذا الطبق نصف كوب كبير من الزبدة الذائبة ونضع بيضة واحدة وبعد ذلك نقوم بوضع كوب واحد كبير من الحليب السائل، ثم نضيف كوب صغير من الزبادي ونضع ملعقة واحدة كبيرة من السكر وربع ملعقة صغيرة من الملح ونقوم بإضافة ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية وبعد ذلك يتم خلط كل هذه المكونات بإستخدام مضرب السلك حتي يتم تجانسهم مع بعض.

وبعد ذلك نقوم بوضع أربع أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ولكن يتم وضع الدقيق تدريجيا مع الإستمرار في العجن، حتي يتم الحصول علي عجينة متماسكة وناعمة ولينة.

ثم نقوم بوضع غطاء علي العجينة ونتركها حوالي ساعة أو أكثر في مكان دافئ وبشرط أن نترك العجينة في مكان دافئ حتي يساعدها علي التخمير بشكل سريع.

وبعد تضاعف حجم العجينة يتم فردها علي شكل دائرة ويكون سُمك العجينة مناسب وبعد ذلك يتم تقطيع العجينة بإستخدام سكينة حتي يكونوا في النهاية علي شكل مثلثات.

ثم نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتي يتم تسخينها جيدا، ثم يتم تجهيز صينية ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت.

وبعد ذلك يتم وضع الحشوة المرغوب فيها علي قاعدة المثلث ثم يتم لفها حتي النهاية ويتم وضعهم في الصينية وبعد الإنتهاء من الكمية نتركهم في الصينية حتي يتم تخميرها مرة آخري.

ثم نقوم بتجهيز طبق ونضع به بيضة واحدة وملعقة صغيرة من القهوة ويتم مزجهم جيدا ونقوم بدهن الكرواسون بهذا الخليط ويتم وضعه في الفرن ونتركه حتي يتغير لونه.

طريقة تحضير عجينة الكرواسون