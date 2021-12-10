بعجينة طرية اصنعي عجينة الكريب بمكونات سهلة وحشوات حلو وحادق بطعم لذيذ

يعد الكريب من أحلي وأجمل أنواع الفطائر والتي يعشقها عدد كبير من الأشخاص وصغار السن بالتحديد فقد يوجد نوعان من الكريب منه المالح ومنه الحلو فكلاهما لهم طعم رائع، فقد تتعدد وتكثر حشوات الكريب فكل حشوة تكون علي حسب رغبة الأشخاص الذين يتناولونه فمن الممكن أن نقوم بحشو الكريب بالفراخ أو باللحمة المفرومة أو بتشكيلة مختلفة من الجبن وبعض الخضراوات كالفلفل الأخضر والطماطم والزيتون فكل هذا من ضمن الحشوات المالحة.

طريقة عمل عجينة الكريب

ولكن من أمثلة الحشوات الحلوة هي حشو الكريب بالشوكولاته وبعض الفواكه أو بالكراميل والكريم شانتيه وغيرهم الكثير، فعجبنة الكريب من أسهل المعجنات التي يمكن عملها بطريقة سريعة جدا حيث أنها تكون من ضمن المعجنات السائلة فممكن أن يتم تناول الكريب في أي وقت في اليوم سواء في الفطار أو الغذاء أو العشاء وعادة يتناوله الأطفال بجانب طبق من البطاطس المقلية.

أربع أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

بيضتان.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

رشة بسيطة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

يتم تجهيز طبق عميق ونضع به بيضتان ورشة من الملح وملعقة واحدة صغيرة من السكر ثم نقوم بتحضير مضرب البيض الكهربائي ونستمر في الضرب حتي يتم خفق البيض جيدا.

وبعد ذلك نضع إلي خليط البيض كوبان كبيران من الحليب السائل ونضيف ملعقة كبيرة البيكينج بودر ونضع ملعقة كبيرة من مسحوق النشا، ثم نضيف إليهم نصف كوب كبير من الزيت النباتي ونقوم بخلط كل هذه المكونات ويتم إضافة أربع أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض ولكن يتم وضعه بشكل تدريجي مع الإستمرار في الخلط بإستخدام مضرب السلك حتي يتم الحصول علي قوام سائل.

ثم يتم تجهيز طاسة مسطحة ونضعها علي الناربشرط أن تكون النار هادئة جدا ونضع بها نقطة من الزيت النباتي ثم يتم تجهيز كوب كبير ونضع كمية من عجينة الكريب في هذا الكوب ونقوم بسكب الكوب في الطاسة ونتركها علي النار حتي يتغير لونها ثم يتم قلبها علي الوجه الآخر ونتركه حتي يتغير لونه أيضا وبعد إنتهاء كمية عجينة الكريب نضع الفطائر جانبا حتي تبرد.

ثم نقوم بتجهيز الحشوة المرغوب فيها ونحضر فطائر الكريب ونضع في كل واحدة منهم كمية من الحشوة ونقوم بلفها ووضعها في لتكون علي شكل إسطواني أو مثلث ثم يتم وضعهم في صينية ونقوم بإدخالها في الفرن ونتركها حتي يكون لونها ذهبي غامق.

طريقة تحضير عجينة الكريب