اصنعي كيراتين طبيعي في المنزل لفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله انسيابي زي الحرير ومن أول أستخدام

يعتبر الكيراتين نوع من أنواع البروتين الطبيعي والأساسي الذي يدخل في تركيب الشعر لأنه يعمل علي تغذية الشعر وتقويته بل يساعد أيضا علي تنعيم الشعر الخشن أو المجعد وكذلك له دور كبير في علاج تساقط الشعر وتقصفه وأطرافه الجافة، ونظرا لكل فوائده التي تم ذكرها يقومون أغلبية الفتيات والسيدات أيضا إلي الذهاب إلي صالونات التجميل لعمل الكيراتين ولكن الذي يتم عمله في هذه الأمكان غير صحي وقد يؤثر تأثير سلبي علي صحة الشعر وبجانب هذا أنه قد يصيب الإنسان ببعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان، لذلك لا يمكننا إستخدام الكيراتين الذي يوجد بصالونات التجميل وبعض المراكز ولكن الحل في هذه المشكلة هو إستخدام كيراتين طبيعي يتكون من عدة مكونات طبيعية موجودة ومتوافرة في المنزل وتكون نتيجة هذا الكيراتين مذهلة وأنه يعالج مشكلات عديدة جميعها تتعلق بالشعر. مكونات عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل ست ملاعق كبيرة الحجم من حليب جوز الهند.

ثمرة واحدة من الموز.

بيضة واحدة.

ثمرة واحدة من الأفوكادو.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع. طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل قومي بتجهيز الخلاط الكهربائي وضعي في هذا الخلاط بيضة واحدة ونضع ثمرة واحدة من الموز ثم نضيف إليهم ست ملاعق كبيرة الحجم من حليب جوز الهند ثم يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع، وفي النهاية يتم وضع ثمرة واحدة من الأفوكادو بشرط أن نقوم بتقطيعها قبل وضعها في الخلاط.

وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط ونستمر في الخلط حتي نحصل علي خليط ناعم ولا يوجد أي تكتلات من الموز أو الأفوكادو.

ثم نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع به الخليط الذي قومنا بعمله وبعد ذلك قومي بتحضير فرشاة مناسبة ونضع الفرشاة في هذا الخليط ثم نضعها علي الشعر ولكن لابد من تمشيط الشعر أولا وتقسيمه إلي عدة أقسام ثم نضع هذا الخليط ومن الممكن أن يتم وضعه بإستخدام الإيد.

وبعد ذلك يتم توزيع الخليط جيدا علي الشعر حتي يصل إلي جذوره وأطرافه ثم نتركه لمدة ساعة ونصف أو أكثر وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء والشامبو والبلسم المناسب. مكونات عمل الكيراتين الطبيعي في المنزلطريقة عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل الوسوم

يعتبر الكيراتين نوع من أنواع البروتين الطبيعي والأساسي الذي يدخل في تركيب الشعر لأنه يعمل علي تغذية الشعر وتقويته بل يساعد أيضا علي تنعيم الشعر الخشن أو المجعد وكذلك له دور كبير في علاج تساقط الشعر وتقصفه وأطرافه الجافة، ونظرا لكل فوائده التي تم ذكرها يقومون أغلبية الفتيات والسيدات أيضا إلي الذهاب إلي صالونات التجميل لعمل الكيراتين ولكن الذي يتم عمله في هذه الأمكان غير صحي وقد يؤثر تأثير سلبي علي صحة الشعر وبجانب هذا أنه قد يصيب الإنسان ببعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان، لذلك لا يمكننا إستخدام الكيراتين الذي يوجد بصالونات التجميل وبعض المراكز ولكن الحل في هذه المشكلة هو إستخدام كيراتين طبيعي يتكون من عدة مكونات طبيعية موجودة ومتوافرة في المنزل وتكون نتيجة هذا الكيراتين مذهلة وأنه يعالج مشكلات عديدة جميعها تتعلق بالشعر. مكونات عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل ست ملاعق كبيرة الحجم من حليب جوز الهند.

ثمرة واحدة من الموز.

بيضة واحدة.

ثمرة واحدة من الأفوكادو.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع. طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل قومي بتجهيز الخلاط الكهربائي وضعي في هذا الخلاط بيضة واحدة ونضع ثمرة واحدة من الموز ثم نضيف إليهم ست ملاعق كبيرة الحجم من حليب جوز الهند ثم يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع، وفي النهاية يتم وضع ثمرة واحدة من الأفوكادو بشرط أن نقوم بتقطيعها قبل وضعها في الخلاط.

وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط ونستمر في الخلط حتي نحصل علي خليط ناعم ولا يوجد أي تكتلات من الموز أو الأفوكادو.

ثم نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع به الخليط الذي قومنا بعمله وبعد ذلك قومي بتحضير فرشاة مناسبة ونضع الفرشاة في هذا الخليط ثم نضعها علي الشعر ولكن لابد من تمشيط الشعر أولا وتقسيمه إلي عدة أقسام ثم نضع هذا الخليط ومن الممكن أن يتم وضعه بإستخدام الإيد.

وبعد ذلك يتم توزيع الخليط جيدا علي الشعر حتي يصل إلي جذوره وأطرافه ثم نتركه لمدة ساعة ونصف أو أكثر وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء والشامبو والبلسم المناسب. مكونات عمل الكيراتين الطبيعي في المنزلطريقة عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي كيراتين طبيعي في المنزل لفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله انسيابي زي الحرير ومن أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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