معجزة ملعقة الخميرة لتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود وإزالة الجلد الميت والكلف هتبقي قمر 14

ماسك الخميرة البيرة لتفتيح الوجه يعد من أقوي الماسكات والتي تعمل علي تبييض الوجه بشكل ملحوظ وهذا يحدث في خلال عدة أيام قليلة وغير هذا أنه يعطي للبشرة نقاء ونضارة ويجعلها دائما مشرقة وصافية وخالية من المشاكل أو العيوب، فالذي يساعد علي كل هذا هو إستخدام الخميرة البيرة حيث أنها تمتلك عدة فوائد للبشرة وذلك لأنها غنية جدا ببعض العناصر ومنها الفيتامينات وأن هذه الفيتامينات مفيدة جدا بالنسبة لكل أنواع البشرة وبالتحديد البشرة الجافة فإنها تعمل علي ترطيب الجلد وتعطيعه ملمس ناعم وتساعد أيضا علي إزالة حب الشباب والخطوط الرفيعة والتجاعيد وغير ذلك، فقد تكون الخميرة البيرة مفيدة جدا ونافعة للبشرة الدهنية والبشرة الجافة فعند إستخدامها من خلال خلطها مع عدد من المكونات الطبيعية الآخري تعمل علي عدم إفراز الدهون بشكل كثير بالنسبة للبشرة الدهنية. مكونات ماسك الخميرة البيرة لتبييض الوجه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة البيرة.

بيضة واحدة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ربع كوب صغير من الحليب السائل الدافئ.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض. طريقة عمل ماسك الخميرة البيرة لتبييض الوجه في البداية نقوم بوضع إناء علي النار ونضع به ربع كوب صغير من الحليب السائل ونتركه علي النار حتي يتم تدفئته فقط دون تسخينه ثم يتم رفعه من علي النار.

وبعد ذلك يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به الحليب السائل الذي تم تدفئته ثم نضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة البيرة، ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض ثم نضع بيضة واحدة.

ثم يتم تقليب كل هذه المكونات جيدا وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الماسك علي الوجه ثم نتركه لمدة نصف ساعة أو نتركه حتي يجف تماما.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء الدافئ ثم يتم غسله بالماء البارد ويتم تكرار هذا الماسك مرتين في الإسبوع علي الأقل. مكونات ماسك الخميرة البيرة لتبييض الوجهطريقة عمل ماسك الخميرة البيرة لتبييض الوجه الوسوم

ماسك الخميرة البيرة لتفتيح الوجه يعد من أقوي الماسكات والتي تعمل علي تبييض الوجه بشكل ملحوظ وهذا يحدث في خلال عدة أيام قليلة وغير هذا أنه يعطي للبشرة نقاء ونضارة ويجعلها دائما مشرقة وصافية وخالية من المشاكل أو العيوب، فالذي يساعد علي كل هذا هو إستخدام الخميرة البيرة حيث أنها تمتلك عدة فوائد للبشرة وذلك لأنها غنية جدا ببعض العناصر ومنها الفيتامينات وأن هذه الفيتامينات مفيدة جدا بالنسبة لكل أنواع البشرة وبالتحديد البشرة الجافة فإنها تعمل علي ترطيب الجلد وتعطيعه ملمس ناعم وتساعد أيضا علي إزالة حب الشباب والخطوط الرفيعة والتجاعيد وغير ذلك، فقد تكون الخميرة البيرة مفيدة جدا ونافعة للبشرة الدهنية والبشرة الجافة فعند إستخدامها من خلال خلطها مع عدد من المكونات الطبيعية الآخري تعمل علي عدم إفراز الدهون بشكل كثير بالنسبة للبشرة الدهنية. مكونات ماسك الخميرة البيرة لتبييض الوجه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة البيرة.

بيضة واحدة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ربع كوب صغير من الحليب السائل الدافئ.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض. طريقة عمل ماسك الخميرة البيرة لتبييض الوجه في البداية نقوم بوضع إناء علي النار ونضع به ربع كوب صغير من الحليب السائل ونتركه علي النار حتي يتم تدفئته فقط دون تسخينه ثم يتم رفعه من علي النار.

وبعد ذلك يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به الحليب السائل الذي تم تدفئته ثم نضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة البيرة، ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض ثم نضع بيضة واحدة.

ثم يتم تقليب كل هذه المكونات جيدا وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الماسك علي الوجه ثم نتركه لمدة نصف ساعة أو نتركه حتي يجف تماما.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء الدافئ ثم يتم غسله بالماء البارد ويتم تكرار هذا الماسك مرتين في الإسبوع علي الأقل. مكونات ماسك الخميرة البيرة لتبييض الوجهطريقة عمل ماسك الخميرة البيرة لتبييض الوجه

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