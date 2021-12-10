طريقة عمل مخلل الزيتون الأسود بمكونات بسيطة بنفس طعم المخلل الجاهز بالظبط

يعتبر الزيتون الأسود من المقبلات التي تساعد على فتح الشهية وهو يتميز بطعمه الرائع ولذلك يحبه الكبار والأطفال خاصة إذا تم وضع مع الجبنة والعيش الفينو وفي البيتزا وغيرها من الأكلات، وتوجد طرق مختلفة لعمله ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص الذي يميزها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الزيتون الأسود فتابعونا. طريقة عمل الزيتون الأسود طريقة عمل الزيتون الأسود المكونات: 3 كيلو من الزيتون الأسود.

زيت.

3 أكواب من الخل.

كيلو من الملح الخشن. طريقة التحضير: نقوم بغلي كمية مناسبة من الماء ثم نضيف الزيتون الأسود بداخلها ونتركه لمدة 5 دقائق وبعد ذلك يوضع تحت أشعة الشمس لمدة يومين حتى يجف ويجب تقليبه من وقت لأخر. يوضع في مصفاة مع كمية مناسبة من الملح والماء ونتركه لمدة أسبوع مع وضع ثقل فوقه حتى يمتص الملح. بعد مرور أسبوع يصفي من الماء ونقلب الزيتون مع كمية أخري من الملح مع وضع ثقل عليه ونتركه لمدة أسبوع ثم يصفي نكرر نفس الخطوة عدة مرات. بعد شهر يوضع الزيتون في برطمان التخليل مع عصير الليمون والخل والزيت ونتركه لمدة شهر وبعد ذلك يصبح جاهز للطعام. أسهل طريقة لعمل الزيتون الأسود أسهل طريقة لعمل الزيتون الأسود المكونات: كيلو من الزيتون الأسود.

كمية كبيرة من الماء.

كيلو من الملح الخشن.

2 كوب زيت زيتون. طريقة التحضير: نشق حبات الزيتون باستخدام سكينة ثم يوضع في وعاء مغمور بالماء نتركه في الماء لمدة أسبوع مع تغييرها من وقت لأخر للتخلص من المرارة التي توجد بداخله. نغسل حبات الزيتون ثم يوضع في وعاء عميق ونرش عليه كمية مناسبة من الملح ونتركه لمدة 3 ساعات مع التقليب من وقت لأخر. نضع الزيتون في البرطمان ونصب عليه زيت الزيتون ونتركه لمدة يومين وبعد ذلك يقدم بجانب الطعام وبالهنا والشفا. تغميسة الزيتون الأسود تغميسة الزيتون الأسود المكونات: كوب من شرائح الزيتون الأسود.

6 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

2 ملعقة من عصير الليمون.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة زعتر. طريقة التحضير: نحضر الكبة ونضع بها الزيتون الأسود مع الثوم وزيت الزيتون ثم نضيف البقدونس ونقلب للحصول على قوام ناعم.

نضيف الكزبرة مع باقي المكونات الأخرى ونخفق للحصول على قوام متماسك ثم يقدم بجانب الطعام وبالهنا والشفا. الوسوم

يعتبر الزيتون الأسود من المقبلات التي تساعد على فتح الشهية وهو يتميز بطعمه الرائع ولذلك يحبه الكبار والأطفال خاصة إذا تم وضع مع الجبنة والعيش الفينو وفي البيتزا وغيرها من الأكلات، وتوجد طرق مختلفة لعمله ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص الذي يميزها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الزيتون الأسود فتابعونا. طريقة عمل الزيتون الأسود طريقة عمل الزيتون الأسود المكونات: 3 كيلو من الزيتون الأسود.

زيت.

3 أكواب من الخل.

كيلو من الملح الخشن. طريقة التحضير: نقوم بغلي كمية مناسبة من الماء ثم نضيف الزيتون الأسود بداخلها ونتركه لمدة 5 دقائق وبعد ذلك يوضع تحت أشعة الشمس لمدة يومين حتى يجف ويجب تقليبه من وقت لأخر. يوضع في مصفاة مع كمية مناسبة من الملح والماء ونتركه لمدة أسبوع مع وضع ثقل فوقه حتى يمتص الملح. بعد مرور أسبوع يصفي من الماء ونقلب الزيتون مع كمية أخري من الملح مع وضع ثقل عليه ونتركه لمدة أسبوع ثم يصفي نكرر نفس الخطوة عدة مرات. بعد شهر يوضع الزيتون في برطمان التخليل مع عصير الليمون والخل والزيت ونتركه لمدة شهر وبعد ذلك يصبح جاهز للطعام. أسهل طريقة لعمل الزيتون الأسود أسهل طريقة لعمل الزيتون الأسود المكونات: كيلو من الزيتون الأسود.

كمية كبيرة من الماء.

كيلو من الملح الخشن.

2 كوب زيت زيتون. طريقة التحضير: نشق حبات الزيتون باستخدام سكينة ثم يوضع في وعاء مغمور بالماء نتركه في الماء لمدة أسبوع مع تغييرها من وقت لأخر للتخلص من المرارة التي توجد بداخله. نغسل حبات الزيتون ثم يوضع في وعاء عميق ونرش عليه كمية مناسبة من الملح ونتركه لمدة 3 ساعات مع التقليب من وقت لأخر. نضع الزيتون في البرطمان ونصب عليه زيت الزيتون ونتركه لمدة يومين وبعد ذلك يقدم بجانب الطعام وبالهنا والشفا. تغميسة الزيتون الأسود تغميسة الزيتون الأسود المكونات: كوب من شرائح الزيتون الأسود.

6 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

2 ملعقة من عصير الليمون.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة زعتر. طريقة التحضير: نحضر الكبة ونضع بها الزيتون الأسود مع الثوم وزيت الزيتون ثم نضيف البقدونس ونقلب للحصول على قوام ناعم.

نضيف الكزبرة مع باقي المكونات الأخرى ونخفق للحصول على قوام متماسك ثم يقدم بجانب الطعام وبالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مخلل الزيتون الأسود بمكونات بسيطة بنفس طعم المخلل الجاهز بالظبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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