كيكة الرواني بنكهة البرتقال السريعة في الخلاط بدون مضرب كهربائي هشه وخفيف جدًا

تعد كيكة الرواني أو كيكة البسبوسة من أسهل وأسرع الوصفات الحديثة المغذية والشهية جدًا، كما أن هناك العديد من السيدات التي يستصعب تحضير البسبوسة ولا يستطيعون تحضيرها من المنزل، لهذا يبحثون عن الطرق المشابهة للبسبوسة ولكن تكون طريقة سهلة وسريعة ومضمونة، لهذا وجدنا لكم كيكة الرواني أو كيكة البسبوسة هذا النوع من الكيك من أسهل الحلويات الخفيفة جدًا والشهية كما أنها تتميز بطعمها المختلف كما أنها مرنه تستطيع أن تضيف النكهة التي يفضلها أفراد أسرتك وأطفالك وسنقدم لكم خطوات تحضيرها المضبوطة و المضمونة.مقادير عمل كيك الرواني
أهم ما يميز كيكة الرواني أنها اقتصادية جدًا وسهلة لا يلزم في تحضيرها مكونات كثيرة، و مكوناتها هي:
- كوب وربع من الدقيق الفاخر.
- نصف كوب من السميد الناعم.
- كوب من الزيت النباتي.
- 3 بيضات كبيرة.
- كوب من السكر.
- ملعقة ونصف من البيكنج بودر.
- كوب من الزبادي.
- ملعقتين من بشر البرتقال.
- فانيليا.
- نصف كوب من جوز الهند.
مقادير الشربات
- كوب من الماء.
- نصف ملعقة من الفانيليا.
- كوب من السكر.
- عصير ليمون.
إذا كنت تبحثين عن طريقة مضمونة لعمل البسبوسة من المنزل، إليكم كيكة الرواني كيكة السميد تأكدي أنك سوف تعتمد هذه الطريقة بعد الآن لتحضير الكيك، والطريقة هي:
- أولاً قومي بوضع البيض في الخلاط الكهربائي ويمكنك تحضيرها بالمضرب الكهربائي ايضًا.
- بعد ذلك اضيفي عليها الزيت النباتي والفانيليا وقومي بضربها جيدًا حتى يتجانس جميع المكونات جيدًا.
- قومي بعد ذلك بإضافة كوب الزبادي ونخلطهم جيداً بالضرب لمدة دقيقتين على الأقل.
- بالتدريج قومي بإضافة السميد مع الخلط المستمر.
- لكي تحصلين على كيكة هشة لابد من الخلط الجيد.
- بعد ذلك نضع خليط كيكة الرواني في وعاء و نبدأ بإضافة جوز الهند ونخلطها ثم نضيف الدقيق المنخول مع التقليب بالملعقة ببطئ.
- ضيفي البيكنج بودر وبشر البرتقال و حركيها ببطئ.
- حضري قالب الكيكة و وزعي القليل من الزيت والسميد لكي لا يتم التصاق الكيك.
- ضيفى خليط كيكة الرواني في الصينية.
- توضع في الرف الأوسط في الفرن لمدة 45 دقيقة في فرن ساخن مسبقاً.
- حضري الشربات في ذلك الوقت نضيف السكر على الماء وتوضع على النار حتى الغليان ثم نضيف الليمون و الفانيليا ويترك حتى يبرد.
- عندما يتم تسوية الكيك نخرجها ونضيف عليها الشربات الساخن.
- نقطع الكيكة بعد أن تهدئ قليلاً و تقدم للطعام ويمكن تزينها بالجوز الهند و المكسرات.
الوسوم
تعد كيكة الرواني أو كيكة البسبوسة من أسهل وأسرع الوصفات الحديثة المغذية والشهية جدًا، كما أن هناك العديد من السيدات التي يستصعب تحضير البسبوسة ولا يستطيعون تحضيرها من المنزل، لهذا يبحثون عن الطرق المشابهة للبسبوسة ولكن تكون طريقة سهلة وسريعة ومضمونة، لهذا وجدنا لكم كيكة الرواني أو كيكة البسبوسة هذا النوع من الكيك من أسهل الحلويات الخفيفة جدًا والشهية كما أنها تتميز بطعمها المختلف كما أنها مرنه تستطيع أن تضيف النكهة التي يفضلها أفراد أسرتك وأطفالك وسنقدم لكم خطوات تحضيرها المضبوطة و المضمونة.مقادير عمل كيك الرواني
أهم ما يميز كيكة الرواني أنها اقتصادية جدًا وسهلة لا يلزم في تحضيرها مكونات كثيرة، و مكوناتها هي:
- كوب وربع من الدقيق الفاخر.
- نصف كوب من السميد الناعم.
- كوب من الزيت النباتي.
- 3 بيضات كبيرة.
- كوب من السكر.
- ملعقة ونصف من البيكنج بودر.
- كوب من الزبادي.
- ملعقتين من بشر البرتقال.
- فانيليا.
- نصف كوب من جوز الهند.
مقادير الشربات
- كوب من الماء.
- نصف ملعقة من الفانيليا.
- كوب من السكر.
- عصير ليمون.
إذا كنت تبحثين عن طريقة مضمونة لعمل البسبوسة من المنزل، إليكم كيكة الرواني كيكة السميد تأكدي أنك سوف تعتمد هذه الطريقة بعد الآن لتحضير الكيك، والطريقة هي:
- أولاً قومي بوضع البيض في الخلاط الكهربائي ويمكنك تحضيرها بالمضرب الكهربائي ايضًا.
- بعد ذلك اضيفي عليها الزيت النباتي والفانيليا وقومي بضربها جيدًا حتى يتجانس جميع المكونات جيدًا.
- قومي بعد ذلك بإضافة كوب الزبادي ونخلطهم جيداً بالضرب لمدة دقيقتين على الأقل.
- بالتدريج قومي بإضافة السميد مع الخلط المستمر.
- لكي تحصلين على كيكة هشة لابد من الخلط الجيد.
- بعد ذلك نضع خليط كيكة الرواني في وعاء و نبدأ بإضافة جوز الهند ونخلطها ثم نضيف الدقيق المنخول مع التقليب بالملعقة ببطئ.
- ضيفي البيكنج بودر وبشر البرتقال و حركيها ببطئ.
- حضري قالب الكيكة و وزعي القليل من الزيت والسميد لكي لا يتم التصاق الكيك.
- ضيفى خليط كيكة الرواني في الصينية.
- توضع في الرف الأوسط في الفرن لمدة 45 دقيقة في فرن ساخن مسبقاً.
- حضري الشربات في ذلك الوقت نضيف السكر على الماء وتوضع على النار حتى الغليان ثم نضيف الليمون و الفانيليا ويترك حتى يبرد.
- عندما يتم تسوية الكيك نخرجها ونضيف عليها الشربات الساخن.
- نقطع الكيكة بعد أن تهدئ قليلاً و تقدم للطعام ويمكن تزينها بالجوز الهند و المكسرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الرواني بنكهة البرتقال السريعة في الخلاط بدون مضرب كهربائي هشه وخفيف جدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.