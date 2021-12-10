كيكة الرواني بنكهة البرتقال السريعة في الخلاط بدون مضرب كهربائي هشه وخفيف جدًا

تعد كيكة الرواني أو كيكة البسبوسة من أسهل وأسرع الوصفات الحديثة المغذية والشهية جدًا، كما أن هناك العديد من السيدات التي يستصعب تحضير البسبوسة ولا يستطيعون تحضيرها من المنزل، لهذا يبحثون عن الطرق المشابهة للبسبوسة ولكن تكون طريقة سهلة وسريعة ومضمونة، لهذا وجدنا لكم كيكة الرواني أو كيكة البسبوسة هذا النوع من الكيك من أسهل الحلويات الخفيفة جدًا والشهية كما أنها تتميز بطعمها المختلف كما أنها مرنه تستطيع أن تضيف النكهة التي يفضلها أفراد أسرتك وأطفالك وسنقدم لكم خطوات تحضيرها المضبوطة و المضمونة.

أهم ما يميز كيكة الرواني أنها اقتصادية جدًا وسهلة لا يلزم في تحضيرها مكونات كثيرة، و مكوناتها هي:

كوب وربع من الدقيق الفاخر.

نصف كوب من السميد الناعم.

كوب من الزيت النباتي.

3 بيضات كبيرة.

كوب من السكر.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

كوب من الزبادي.

ملعقتين من بشر البرتقال.

فانيليا.

نصف كوب من جوز الهند.

مقادير الشربات

كوب من الماء.

نصف ملعقة من الفانيليا.

كوب من السكر.

عصير ليمون.

إذا كنت تبحثين عن طريقة مضمونة لعمل البسبوسة من المنزل، إليكم كيكة الرواني كيكة السميد تأكدي أنك سوف تعتمد هذه الطريقة بعد الآن لتحضير الكيك، والطريقة هي: