لقمة القاضي القطنية المقرمشة وطريقة تقطيعها بالزجاجة في 10 دقائق

تعتبر لقمة القاضي من أسهل وأسرع الحلويات على الأطلاق وبالرغم من كونها بسيطة ومكوناتها إقتصادية إلا أنها لها غلاوة خاصة غي قلوبنا جميعاً، حيث أننا تربينا عليها منذ الصغر وعشقناها بكل طرق تقديمها سواء كانت بالسكر المطحون أو بالعسل أو بالشيكولاتة وغيرها كثيراً من الأطعام.

وكان أكثر ما يزعج أمهاتنا عند عملها عدم معرفة تقطيعها بحرفية فكنا نرى أشكال عجيبة وليست متساوية أو كما إعتدنا شرائها من الخارج على شكل كرات، ولكن في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تقطيع لقمة القاضي على شكل كرات متساوية المقاس وكل ذلك باستخدام زجاجة مياة فارغة، تابعونا لمعرفة التفاصيل الكاملة لعمل لقمة القاضي القطنية المقرمشة وضمان نجاحها من أول مرة.

كوب من الدقيق الأبيض المتعدد الاستخدامات. كوب من الماء الدافئ. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من النشا. رشة ملح طعام. رشة فانيليا.

كوب ونصف من السكر الأبيض. كوب ونصف من الماء. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

ينخل الدقيق الأبيض جيداً وتضاف إليه الخميرة والنشا. ويقلب الخليط ويضاف له القليل من الملح والسكر والقليل من خلاصة الفانيليا. يضاف الماء الدافئ للخليط تدريجياً مع التقليب المستمر ويفضل أن يخفق الخليط في الخلاط الكهربائي حتى الحصول على عجينة لينة ومتجانسة. تترك العجينة بعد تغطيتها بالبلاستك في مكان دافئ لمدة ساعتين حتى تتخمر ويتضاعف حجمها قبل البدء في تقطيعها وتحميرها. بعد ساعتين من عجن العجينة وضمان تخمرها نقوم بإحضارها وتشكيلها. يتم إحضار زجاجة مياة بلاستيكية فارغة ويتم ملئ منتصفها بالعجينة المتخمرة. يثقب غطاء الزجاجة ثقب واسع دائري. يتم تحضير مقلاة عميقة ويوضع بها زيت نباتي عزير ويترك على النار حتى يسخن ثم يتم إطفاء النار وترك الزيت حتى يهدأ تماماً. يتم الضغط على الزجاجة ضغطة بسيطة وترك اليد لتنقطع العجينة وتوضع في الزيت الهادئ. توضع لقمة القاضي في الزيت بشكل متباعد حتى لا تلتصق عندما تنفش ويزداد حجمها. يرفع الزيت مرة أخرى على النار وتقلب لقمة القاضي في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي من كل الجهات. تصفى لقمة القاضي من الزيت بالمصفاة جيداً وتوضع على مناديل المطبخ للتخلص من بقايا الزيت العالقة بلقمة القاضي. تزين لقمة القاضي بالعسل المعقود وجوز الهند أو المكسرات أو يمكن تزيينها بالكثير من الطرق كصوص الشيكولاتة أو صوص الفراولة أو السكر المطحون. توضع لقمة القاضي في طبق التقديم وتقدم ساخنة بجوار المشروبات وبألف هنا.

يوضع السكر على الماء في إناء غويط على نار متوسطة وبدون تقليب حتى يغلي الخليط ويذوب السكر تماماً. يوضع له بقية المقادير من قرفة وعصير ليمون وفانيليا ثم قم بتهدئة النار ويقلب حتى يثقل قوامه ويصبح جاهز لسقي الحلويات به. ويترك جانباً حتى يبرد تماماً ويمكن حفظه في بطرمان للاستخدام في أي وقت.

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يتم وضع كوب من اللبن السائل كامل الدسم على خمسة ملاعق من الكاكاو وخمسة ملاعق من السكر في الخلاط الكهربائي حتى تمتزج المكونات ويذوب السكر تماماً، ثم يوضع الزيت تدريجياً مع الاستمرار في الخفق حتى تترابط المكونات ويتم الحصول على صوص شيكولاتة سميك.

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر المتعدد الاستخدامات. كوبان من الجبنه الكريمي أي نوع للحشو. علبتان من القشطة الحلوة الجاهزة أو يتم عملها في البيت. ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية سريعة المفعول. ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر. زيت غزير للقلي والتحمير. قطر بارد لسقي وتزيين لقمة القاضي. مكسرات حسب الرغبة للتزيين.

مكونات لقمة القاضي بالجبنة