تشيكن ستربس سر كرسبي الدجاج المقرمش لكنتاكى احلى من الجاهز والسر في التتبيلة

طريقة عمل ستربس الدجاج المقرمش الرائعة ذات النكهة لذيذة ، وهي واحدة من أكثر الأطباق شعبية في المطاعم الفاخرة، وجميع السيدات يرغبن في معرفة كيفية صنعه في المنزل لضمان سلامة ونظافة الاكل المصنوع في البيت وكل أفراد الأسرة الكبار والصغار على حد سواء يحبون الفراخ المقرمشة ويستمتعون بهذه الأطعمة، حيث يعتبر الدجاج من الأطعمة الغنية بالبروتين كما أنها ضرورية لبناء الجسم، ويجب تناوله بشكل منتظم كما أن الدجاج موجود في مجموعة متنوعة من الأطعمة ويمكن تحضيرها بكل سهولة. مكونات ستربس الدجاج المقرمش نستعمل كيلو صدور فراخ تكون مقطعة الي شرائح

ملعقتان كبيرتان من الكاتشب ويمكن استبدالها بالصلصة

ملعقة صغيرة مسحوق الثوم البودر

ملعقة صغيرة من مسحوق البصل بودر

رشة سكر

ملعقة بابريكا تكون صغيرة

فلفل اسود وملح

حبهان يكون مطحون نستخدم مقدار ملعقة صغيرة

ملعقة زعتر صغيرة لتغليف الدجاج كوب واحد الدقيق.

نصف ملعقة تكون صغيرة بصل البودر.

نصف ملعقة تكون صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة سبع بهارات

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة تكون صغيرة بابريكا

نصف كوب نشا.

فلفل اسود وملح

نصف ملعقة تكون صغيرة زعتر الجاف.

كوب بقسماط ومعه نصف كوب نشا طريقة عمل ستربس الدجاج نقوم اولا بغسل صدور الدجاج وضعيها في مصفاة ونقطعها شرائح بعد ذلك نحضر التوابل عن طريق تحضير وعاء وإضافة الكاتشب أو الصلصة كما نضيف التوابل وهي الزعتر والسبع بهارات كما نضيف ايضا الملح والفلفل والسكر ونضيف الهيل او ما يطلق عليه الحبهان المطحون. نضيف مسحوق البصل البودر والثوم البودر ونخلط جيداً ، ثم نبدأ في تتبيل شرائح الفراخ بعد أن نضع كل شرائح الفراخ في التتبيلة نضعها في الثلاجة وذلك لمدة لا تقل عن ساعتين على الأقل يتم امتصاص التتبيلة ثم نصنع طبقة الغلاف المقرمشة والتي ستتكون من الدقيق والنشا ونضيف البيكنج بودر والتوابل التي ذكرناها وهي التوم البودر والبصل البودر والحبهان والزعتر والملح والفلفل . حيث نخلطهم جيداً ، ثم نضيف الماء حتى نحصل على عجينة سائلة سميكة. نحضر بولة نضع فيها مزيج من البقسماط ومعه النشا. نضع شرائح الدجاج في المزيج السائل، ثم ضعها في خليط البقسماط والنشا من جميع الجوانب عن طريق الضغط عليها بيدك. ثم ضعيها بعد ذلك فى الثلاجة لمدة ساعة نحضر طاسة ونقوم بوضع زيت فيها ثم نضعهاعلى النار ونبدأ في قلي شرائح الفراخ. مكونات ستربس الدجاج المقرمشلتغليف الدجاجطريقة عمل ستربس الدجاج الوسوم

طريقة عمل ستربس الدجاج المقرمش الرائعة ذات النكهة لذيذة ، وهي واحدة من أكثر الأطباق شعبية في المطاعم الفاخرة، وجميع السيدات يرغبن في معرفة كيفية صنعه في المنزل لضمان سلامة ونظافة الاكل المصنوع في البيت وكل أفراد الأسرة الكبار والصغار على حد سواء يحبون الفراخ المقرمشة ويستمتعون بهذه الأطعمة، حيث يعتبر الدجاج من الأطعمة الغنية بالبروتين كما أنها ضرورية لبناء الجسم، ويجب تناوله بشكل منتظم كما أن الدجاج موجود في مجموعة متنوعة من الأطعمة ويمكن تحضيرها بكل سهولة. مكونات ستربس الدجاج المقرمش نستعمل كيلو صدور فراخ تكون مقطعة الي شرائح

ملعقتان كبيرتان من الكاتشب ويمكن استبدالها بالصلصة

ملعقة صغيرة مسحوق الثوم البودر

ملعقة صغيرة من مسحوق البصل بودر

رشة سكر

ملعقة بابريكا تكون صغيرة

فلفل اسود وملح

حبهان يكون مطحون نستخدم مقدار ملعقة صغيرة

ملعقة زعتر صغيرة لتغليف الدجاج كوب واحد الدقيق.

نصف ملعقة تكون صغيرة بصل البودر.

نصف ملعقة تكون صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة سبع بهارات

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة تكون صغيرة بابريكا

نصف كوب نشا.

فلفل اسود وملح

نصف ملعقة تكون صغيرة زعتر الجاف.

كوب بقسماط ومعه نصف كوب نشا طريقة عمل ستربس الدجاج نقوم اولا بغسل صدور الدجاج وضعيها في مصفاة ونقطعها شرائح بعد ذلك نحضر التوابل عن طريق تحضير وعاء وإضافة الكاتشب أو الصلصة كما نضيف التوابل وهي الزعتر والسبع بهارات كما نضيف ايضا الملح والفلفل والسكر ونضيف الهيل او ما يطلق عليه الحبهان المطحون. نضيف مسحوق البصل البودر والثوم البودر ونخلط جيداً ، ثم نبدأ في تتبيل شرائح الفراخ بعد أن نضع كل شرائح الفراخ في التتبيلة نضعها في الثلاجة وذلك لمدة لا تقل عن ساعتين على الأقل يتم امتصاص التتبيلة ثم نصنع طبقة الغلاف المقرمشة والتي ستتكون من الدقيق والنشا ونضيف البيكنج بودر والتوابل التي ذكرناها وهي التوم البودر والبصل البودر والحبهان والزعتر والملح والفلفل . حيث نخلطهم جيداً ، ثم نضيف الماء حتى نحصل على عجينة سائلة سميكة. نحضر بولة نضع فيها مزيج من البقسماط ومعه النشا. نضع شرائح الدجاج في المزيج السائل، ثم ضعها في خليط البقسماط والنشا من جميع الجوانب عن طريق الضغط عليها بيدك. ثم ضعيها بعد ذلك فى الثلاجة لمدة ساعة نحضر طاسة ونقوم بوضع زيت فيها ثم نضعهاعلى النار ونبدأ في قلي شرائح الفراخ. مكونات ستربس الدجاج المقرمشلتغليف الدجاجطريقة عمل ستربس الدجاج

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