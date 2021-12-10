بقلاوة الفستق الحلبي المقرمشة الذهبية خطوة بخطوة

تعتبر بقلاوة الفستق واحد من أكثر أنواع الحلوى الشرقية ذات الطابع الأصيل التي يفضلها الكثير من الأشخاص فتتسم بقلاوة الفستق بالمذاق الجيد والمنظر الجذاب المشهي، كما أن طريقة التحضير سهلة وسريعة ولكل من يرغب في التعرف على طريقة تحضير بقلاوة الفستق بإمكانه متابعة مقالنا التالي.

خطوات تحضير بقلاوة الفستق

يتم تحضير بقلاوة الفستق بخطوات بسيطة كما أن المقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية المقادير.

كيس من عجينة رقائق البقلاوة. كأس من الزبدة. كأس من السمن العربي أو النباتي. ثلاثة كؤوس من الفستق الحلبي المجروش.

كأسان من السكر. ملعقة من مياه الورد. ملعقة من عصير الليمون. كأس ونصف الكأس من المياه.

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تتسم خطوات تحضير بقلاوة الفستق بالسهولة كما أنها لا تستغرق وقت في التحضير ومن خلال المقال التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير بقلاوة الفستق الحلبي بطريقة سهلة وبسيطة وإليكم الخطوات.

خطوات تحضير القطر لسقي بقلاوة الفستق الحلبي به وهو بارد

قبل أن يتم التعرف على طريقة تحضير بقلاوة الفستق سنقدم إليكم طريقة تحضير القطر من خلال خلط السكر مع مياه الورد مع ملعقة عصير الليمون والمياه ويتم وضعها على النار وتركها لمدة عشرة دقائق لحين أن يتم الحصول على خليط كثيف وبارد.

بالنسبة للبقلاوة فتبدأ الخطوات بإذابة الزبدة في المقلاة ثم يتم إضافة السمن ويتم تحريكها بصورة جيدة. الحصول على طبق من البايركس أو صينية الخبز ويتم دهنه بكمية من خليط الزبدة والسمن. يتم وضع الطبقة الأولى من رقائق العجين مع الحرص على وضع غطاء على باقي كمية العجين ثم دهنها بخليط الزبدة والسمن مع وضع الرقائق الأخرى والاستمرار في ذلك لحين أن يتشكل لديكم سبعة رقائق. بعد ذلك يتم الحصول على كمية من الفستق الحلبي ثم إضافة ثلاثة ملاعق كبيرة من القطر ويتم خلطهم لحين أن تتماسك حبات الفستق مع بعضها البعض لحشو رقائق العجين بها. يتم وضع كمية من الفستق المخلوط بالقطر فوق كافة رقائق العجين والحرص على التوزيع بصورة متساوية. يتم دهن الرقائق مرة أخرى بالزبدة والسمن مع حشوة الفستق والاستمرار في ذلك لحين أن يتشكل لديكم سبعة طبقاً أخرى. يتم تقطيع البقلاوة قبل أن تدخل إلى الفرن. بعد ذلك يتم رش كمية من الزبدة والسمن على وجها. يتم إدخال صينية البقلاوة إلى الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وتسعون درجة مئوية وتركها لمدة ربع ساعة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة. بعد أن تخبز يتم وضع القطر البارد المجهز مسبقاً عليها ويتم تدخيلها الفرن مرة ثانية لتكتسب اللمعان. يتم رصها بشكل جيد في طبق التقديم تقديمها وتزينها بالجوز والبندق والفستق.

طريقة تحضير بقلاوة الفستق الحلبي الذهبية