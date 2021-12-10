طول عمرنا بنقور الباذنجان غلط.. فكرة عبقرية لتقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار هتعملي 7 كيلو في دقيقة واحدة

البادنجان والكوسة من الأطعمة اللذيذة التي يتم استخدامها لإعداد ‏المحاشي ولها طعما جميلا، ‏الباذنجان والكوسة كلاهما يملك العديد من الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان لذلك لابد من الإكثار من تناولها ‏وتعد الكوسة والباذنجان من الخضروات التي لا يمكن أن تسبب أي أضرار لأنها من الخضروات الصحية المليئة بالفوائد والمعادن التي يحتاج إليها الجسم الإنسان لذلك تستخدم في إعداد المحاشي بشكل آمن، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على بعض الطرق التي يمكن من خلالها ‏تقوير ‏الكوسة والباذنجان دون استخدام أداة التقوير الخاصة.

الطريقة الأولى لتقوير الباذنجان والكوسه

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي سنحتاجها للقيام تقوير الباذنجان والكوسة دون استخدام الأعداد الطبيعية وهذا كله سنعرفه خلال الخطوات التالية:

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أولا نقوم بإحضار كمية مناسبة من الكوسة والباذنجان التي نرغب في عملها.

بعد ذلك نقوم بإزالة راس الكوسة والباذنجان وبعد ذلك نقوم بالطرق على حبة الباذنجان من الخارج حتى تصبح لينة وتكون سهلة أثناء عملية التقوير.

ذلك نقوم بإزالة راس الكوسة والباذنجان وبعد ذلك نقوم بالطرق على حبة الباذنجان من الخارج حتى تصبح لينة وتكون سهلة أثناء عملية التقوير. بعد ذلك نقوم بإحضار سكين ونزيل راس الباذنجان والكوسة.

وبعد ذلك نقوم باستخدام السكين أيضا لإزالة الأشياء الزائدة الموجودة في الكوسة والباذنجان الداخل.

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‏ بعد ذلك نخرج الأشياء الموجودة من الباذنجان والكوسة ويمكننا استخدامها العديد من الوصفات الأخرى.

الطريقة الثانية لتقوير الباذنجان والكوسه

من أبرز الطرق التي تستخدم في تقوير الباذنجان والكوسة هي ‏الطريقة التي نقوم فيها باستخدام قطاعة التفاح ‏تتكون هذه الطريقة من عدة خطوات هي:

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