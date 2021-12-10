خلطة مجربة لتبييض البشرة: في خلال أسبوع وتحدي2021

نقدم لكم خلطة مجربة لتبييض البشرة ، وبطريقة مضمونة وسهلة جدا حيث تبحث كل فتاه عن حلول جميع مشاكل البشرة والحصول علي بشرة مثالية دون اي عيوب، وتعتبر البشرة هي مصدر جمال كل فتاه، ويمكن عمل اقوي خلطات لتبيض البشرة بشكل متميز ومضمون وبخطوات سهلة للغاية وفي اقل من اسبوع سوف تحصلين علي بشرة خرافية ومثالية دون مواد مكلفة ولا تعب، وسوف نتعرف الان ومن خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا علي طريقة عمل خلطة مجربة لتبييض البشرة في اسبوع وتحدي2021.

مكونات تحضير خلطة مجربة لتبييض البشرة في اسبوع فقط

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها في عمل الخلطة الرهيب في التفتيح والتبييض الفوري للبشرة وهي كما يلي:-

معلقتين من الخميرة الفورية.

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من الزبادي.

معلقة من العسل.

ثلاث معالق من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة سهلة جدا لتحضير الخلطة السحرية في المنزل بخطوات بسيطة جدا لكي تحصلين علي افضل نتائج وهي كما يأتي:-

نقوم بإحضار وعاء عميق ثم نضع بداخلة النشا والخميرة ونقلب المكونات الجافة جيدا حتي تتجانس بشكل كبير. ثم نضيف الزبادي مع التقليب الجيد للخليط ثم نضع العسل ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات بشكل ملحوظ. ثم نضيف ماء الورد ونخلطهم جيدا حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستخدام

نتعرف اليوم علي طريقة سهلة جدا لاستخدام الخليط علي الوجه وكيفية الاستفادة والحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كالتالي:-