فطائر الحليب الروسية بالمقلاة للفطور والعشاء بطريقة سهلة وبحشوة رائعة

فطائر الحليب الروسية ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع الفطائر والمعجنات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تتطلب مجهود كبير، ولا فرن، لذلك فهي تصلح للفطور، وكذلك للعشاء أيضاً، كما أنها تصلح في فصل الشتاء، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما تتميز بقيمتها الغذائية، وبشكلها الخرافة، وبمذاقها الشهي والمميز، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضا، كما يمكنكم حشوها بأي حشوة تفضلونها، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر للفطور الصباحي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر الحليب الروسية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر للفطور الروسية

تتكون فطائر الحليب الروسية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كوب حليب دافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

بيضة.

2 كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مقادير الحشو

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

ملعقة كبيرة من الجبن الكريمي.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

رشة فلفل أسود.

كما يمكن حشوها بالنوتيلا.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر الحليب الروسية بالمقلاة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والسكر والخميرة الفورية والبيضة، ثم نقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف كوب من الدقيق والملح والبيكنج بودر، ثم نخلطهم جيدا باليد.

ثم نضيف الكوب المتبقي من الدقيق ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الجبنة الموزاريلا المبشورة والجبنة الكريمي والبقدونس المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نخرج الهواء من العجينة بعد اختمارها ونضعها على سطح مرشوش بالدقيق.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل فطيرة صغيرة.

ثم نوزع في منتصفها مقدار من الحشو ونساويه جيدا في منتصف الفطيرة، ثم نثني الفطيرة بحيث تصبح نصف دائرة ونضغط على الأطراف لكي نغلقها، ونتخلص من الزوائد.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة، ثم ندهنها بكمية وفيرة من الزيت، ثم نضع فيها الفطائر وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا.

ثم نرفع الفطائر من المقلاة وندهنها بالزبدة.

بعد ذلك مقدم فطائر الحليب الروسية في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل النوتيلا

المكونات

كوب سكر بودرة.

كوب حليب سائل.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب ونصف حليب بودرة.

ثلثان كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة نكهة بندق أو فانيليا.

نحضر خلاط، ثم نضيف إليه السكر البودرة والحليب السائل والحليب البودرة والكاكاو الخام ونكهة البندق أو الفانيليا، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضيف الزيت بالتدريج ونخلطهم جيدا حتى نحصل على قوام ناعم. ثم نحفظه في برطمان زجاجي في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل الاستخدام. بعد ذلك تصبح النوتيلا جاهزة للاستخدام. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير