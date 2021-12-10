طريقة صنع كريم الكركم والليمون المذهل في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم الكركم والليمون من الوصفات السحرية التي تستخدم في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه، كما تعمل على تخليص البشرة من الحبوب والبثور التي تزعج أغلب الشباب في فترة المراهقة، وهذا الكريم من الخلطات الطبيعية المذهلة في القضاء على البقع الداكنة والسمراء، كما يعمل على تفتيح المناطق الحساسة في الجسم بدون أن يسبب أي التهابات أو حكة في الجلد، وينصح خبراء التجميل باستخدام الكريمات التي تحتوي على مواد طبيعية لأن فاعليتها كبيرة، بسبب احتوائها على عناصر غذائية تساعد في تخليص البشرة من أغلب المشاكل التي تتعرض لها، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بصنع هذا الكريم في المنزل بكل سهولة، لأن مكوناته طبيعية ومتوفرة ورخيصة الثمن، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، طريقة عمل كريم الكركم والليمون الساحر في تبييض البشرة وإزالة تجاعيد الوجه في وقت سريع وبأقل الإمكانيات والتكاليف.

مكونات كريم الكركم والليمون

هذا الكريم يحتوي على بعض المكونات الطبيعية الرائعة في تخليص البشرة من جميع المشاكل التي تتعرض لها وهى كما يأتي:-

٣ ملاعق صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٤ ملاعق صغيرة من الحليب البودرة

٢ ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم متابعينا طريقة تحضير كريم الكركم والليمون الرهيب في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة من أول استعمال وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به عصير الليمون والحليب، ثم نخلطهم مع بعض بشكل جيد. نقوم بإحضار وعاء آخر، ثم نقوم بخلط الفازلين والكركم مع بعض بشكل جيد، ثم نضع هذا الخليط على خليط الليمون والحليب ونقلبهم مع بعض تمامًا حتى نحصل على خليط كريمي الشكل. نغسل الوجه جيدًا حتى نتخلص من الشوائب والأوساخ، ثم نقوم بدهن المناطق السمراء والداكنة قبل النوم مباشرةً ونتركه حتى الصباح. نغسل البشرة في الصباح بالماء الفاتر، ثم نغسلها بالماء البارد لسد المسام، ثم نقوم بمسحها بماء الورد لترطيبها. نكرر وضع الكريم يوميًا قبل النوم وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت بيضاء وخالية من الحبوب والبثور والبقع الداكنة والتصبغات والتجاعيد التي تزعج أغلب السيدات.

فوائد كريم الكركم والليمون للبشرة.

هناك فوائد كثيرة يحتوي عليها هذا الكريم الطبيعي للبشرة وهى كالتالي:-