كوب من السمن اصنعي غريبة العشر دقائق اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

غريبة العشر دقائق ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم ويحبها الكثير من الأشخاص، وتعتبر من الحلويات السهلة والسريعة في التحضير ولا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، ويقبل عليها الكثير من الناس في المناسبات والاعياد والافراح، ويمكن تقديمها مع كوب من الشاي أو كأس من العصير الفرش، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وتبحث دائماً السيدات على طريقة تحضيرها بسهولة وبساطة خطوة بخطوة حتي لا تكون ناشفة، حيث أنها تتكون من مكونات متوفرة وغير مكلفة وموجودة في كل مكان، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير غريبة العشر دقائق اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل غريبة العشر دقائق

تتكون غريبة العشر دقائق من بعض المكونات التي تجعلها هشة ولذيذة وهي كالتالي:-

٢ كوب من الدقيق الفاخر.

نصف كوب من السكر البودرة.

كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير غريبة الدقائق الهشة اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

نقوم بتحضير إناء عميق ونضع به السمنة ونخفقها بالمضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق حتي يصبح لونها أبيض وقوامها كريمي. ثم نضيف السكر البودرة ونخفق بالمضرب جيداً حتى تتجانس المكونات معاً ثم نضيف الفانيليا حتي يصبح رائحتها رائعة. تحضير إناء أخر وننخل به الدقيق ونضيف إليه ملعقتين كبيرتين من اللبن البودرة ونقلب المكونات الجافة جيداً. ثم نضيف نصف المكونات الجافة على السمنة والسكر ونقلب المكونات جيداً باستخدام ملعقة، ثم نضيف باقي المكونات ونعجن باستخدام اليد جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة. نغطي الإناء باستخدام ورق استرتش ونضع في الثلاجة ترتاح لمدة ربع ساعة قبل الاستخدام. بعد إنتهاء المدة نخرج العجينة من الثلاجة ونكورها كرات صغيرة ونضعها في الصينية المبطنة بورق الزبدة أو استخدام الصينية من غير الورق عادي. تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتي تسخن. نكرر الخطوات السابقة حتي الانتهاء من العجين بالكامل. ندخل الصينية في الفرن لمدة عشر دقائق فقط حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي الفاتح. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

سر نجاح الغريبة البيتي

يجب استخدام السمنة بدل من الزيت والزبدة حتي أنها لا تحتاج إلى سوائل، ولا يمكن استخدام اللبن السائل بدل الجاف لأنها لا تحتاج لسوائل، حتي لا تفرش في الفرن أو تتشقق، ويجب الالتزام بالمكونات وبنفس المقادير عليكي تسخين الفرن مسبقاً جيداً حتي لا تصبح جافة ويجب أن تكون الزبدة في درجة حرارة الغرفة.

فوائد الحلويات

هناك بعض الفوائد التي تمنحها الحلويات للجسم وهي كالآتي:-