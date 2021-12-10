ليه المفروض ماتشربيش قهوة بعد الاكل

لو انتي من عشاق القهوة ، وبتحبي تشربي كوباية القهوة الصبح بعد الفطار على طول ، وكوباية كمان كابتشينو بعد الغدا ، واحتمال انك تشربي فنجان اسبريسو بعد اكلة تقيلة او عشان تقدري تكملي يومك ، الحقيقة ان ده ممكن يضر صحتك اكتر ما تتخيلي ، لانه ثبت ان القهوة بعد الوجبة ممكن تأثر على صحتك ومظهرك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على اضرار شرب القهوة بعد الاكل.

اضرار شرب القهوة بعد الاكل:

1- ممكن تسبب جفاف بشرتك:

فنجان القهوة ممكن يساعدك تصحصحي الصبح وتبدأي يومك ويفيد صحتك بطرق كتير ، ولكن شربه بعد الاكل على طول هيمنع جسمك انه يمتص كل العناصر الغذائية من الاكل ، وممكن انه يقلل من امتصاص الحديد بنسبة كبيرة جدا ممكن توصل ل 80% ، ولما جسمك مش هيوصله كمية كافية من الحديد ، ده هيأثر عليكي من نواحي كتير ، وهيكون مرئي بشكل خاص على بشرتك ، هتلاحظي انها بقت شاحبة وجافة اكتر من المعتاد ، وده هيخلي التجاعيد تظهر بشكل اكتر على البشرة.

2- ممكن انها تضر اسنانك:

شرب القهوة بعد الوجبة مباشرة ممكن يأدي لابطاء قدرة الجسم على امتصاص المعادن الاساسية ، بما فيهم الكالسيوم ، والكالسيوم احنا بنفقده بشكل طبيعي من خلال الشعر والجلد ، والجسم بيطرده من العرق والبول ، وشرب القهوة هيأدي لفقدان كمية اكبر من الكالسيوم ، ولو نظامك الغذائي معوضش فقدان الكالسيوم ده ، هيبدأ جسمك في الحصول على الكالسيوم من عضمك واسنانك ، وده بدوره هيخلي اسنانك هشة وضعيفة وهيأدي لتهيج اللثة.

3- ممكن تزود من مستويات الكوليسترول الضار:

اظهرت الدراسات ان الزيوت الموجودة في القهوة بتأثر على قدرة الجسم على تنظيم الكوليسترول ، وده بيخلي القهوة واحدة من اكتر الحاجات اللي بترفع نسبة الكوليسترول في نظامنا الغذائي.

4- مضره للشعر:

حتى لو نظامك الغذائي متوازن وغني بكل العناصر الغذائية الاساسية ، عادة شرب القهوة بعد الوجبة مباشرة ممكن انها تدمر مجهودك كله في نظام الاكل الصحي ، لان شرب كوباية قهوة بعد الوجبة على طول ، بيقلل من امتصاص كتير من العناصر الاساسية المهمة ، وده هيأثر على جسمك من نواحي كتير ، وممكن انه يأثر كمان على شعرك ، لما جسمك يكون مفتقد للحديد ، الدم بيكون صعب عليه حمل الاكسجين اللي بيصلح خلايا الجسم اللي بتحفز نمو الشعر ، وده بدوره هيأثر على صحة فروة راسك وهيأدي في النهاية لتساقط الشعر.

قولي لنا بتشربي كام كوباية قهوة في اليوم؟ وهل بتحبي تشربي القهوة قبل او بعد الوجبة؟

ايه اللي هيحصل لجسمك لو شربتي القهوة اول حاجة الصبح