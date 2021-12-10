فكرة جديدة وسهلة للف ورق العنب في البيت بالمشط في 3 دقائق هتلفي كمية من المحشي

طريقة لف ورق العنب بالمشط، ورق العنب من أهم الأكلات التي يعشقها الكثير والتي يتميز عن غيره من المحاشي من حيث الطعم والفوائد كما أنه من أهم الأنواع التي دائمًا ما تقدم في العزائم والمناسبات، وخاصتًا في مائدة رمضان، ولكن طريقة لف ورق العنب قد يكون بها بعض الصعوبة لدى الكثير من النساء، وسوف نتعرف اليوم على طريقة سهلة بسيطة للف ورق العنب بكل سهولة وإنجاز كمية كبيرة منه وهي طريقة لف ورق العنب بإستخدام المشط.

طريقة لف ورق العنب بالمشط

لف ورق العنب بإستخدام المشط، فهي تساعد على عمل كمية كبيرة من ورق العنب في وقت بسيط، على عكس طريقة اللف التقليدية، والآن سوف نتعرف على خطوات تحضيرها بهذه الطريقة وهي كالأتي:

قومي بغسل ورق العنب جيدًا وتنظيفه وقطع الفرع الزائد منه.

بعد ذلك قومي بسلق ورق العنب في المياه الساخنة لمدة دقيقة حتى يتغير لونه فقط.

الآن صفي ورق العنب في مصفاة حتى يتخلص من كل المياه الموجودة به.

جهزي خلطة المحشي الان بكل مكوناتها وهي صلصة الطماطم ويتم تسبيكها جيدًا في الزيت، وأضيفي إليها البصل المقطع قطع صغيرة،وايضًا إضافة الشبت، مع الكزبرة الخضراء، والبقدونس.

الآن يمكن إضافة الأرز إلى المكونات وذلك حسب الكمية المراد حشيها من المحشي.

أضيفي الآن إلى الخليط الملح حسب الرغبة، وايضًا الفلفل الأسود، والكزبرة الناشفة، ورشة من الزعتر.

قلبي المكونات جيدًا حتى تختلط مع بعضها البعض وتتجانس.

الآن أصبحت الخليط جاهزًا للحشو. احضري الآن قطعة من الخشب. أضيفي إليه ورق من البلاستيك كبيرة. افردي عليه ورقة العنب، وأضيفي إليها الحشو الكمية المناسبة. قومي بضم الورقة من الجوانب حتى تصبح مستطيلة. غطي ورقة العنب الآن بنصف الورقة البلاستيك الأخرى. صفي المشط من فوق الورق عند نهاية ورق العنب. اسحبي الورقة البلاستيك من أسفل المشط وسوف تجدين ورق العنب لفت بشكل رائع. هكذا افعلي مع كل الكمية الموجودة من ورق العنب بشكل سريع. رصي ورق العنب في وعاء مناسب الحجم. الآن ضعي كمية من الشوربة مناسبة تغطي نصف كمية ورق العنب. ارفعي الوعاء على النار حتى يتم تسويتها تمامًا.

نجهيز خلطة المحشي للحشو