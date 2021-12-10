طريقة عمل كرياتين الشعر القوي في المنزل بمكونات طبيعية تفرد من أول استخدام

يبحث الكثير من النساء من مختلف البلاد عن أفضل الطرق لعمل كرياتين لفرد الشعر في المنزل وبأقل التكاليف، وأصبح البحث عليه كثير خلال هذه الفترة حيث يعتبر الشعر من أفضل علامات الجمال عند المرأة، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتقديم أفضل طريقة لعمل كرياتين في المنزل بمكونات طبيعة وبأقل التكاليف وبدون أي ضرر على الشعر، كما يعتبر الكرياتين بالمواد الطبيعية لا يعمل أي ضرر على الشعر نهائيا، كما أنه يتميز أيضا بتقوية الشعر وبقاء قوته.

هناك الكثير من أنواع الكرياتين التي يمكن تحضيره في المنزل ومن هنا سوف نعرض لكم أفضل وصفتين مناسبتين لجميع أنواع الشعر:

أولا: وصفة الأعشاب لعمل كرياتين:

تعتبر هذه الوصفة من أبسط الوصفات التي يمكن تقديمها كما أنها لا تحتاج إلى العديد من المكونات فمن أبرز المكونات التي نحتاج إليها الآتي:

كمية من الريحان على حسب كمية الشعر.

أو كمية من البابونج ويفضل أن يكون طازج.

أو ملعقتين كبيرتين من الخزامي.

أو ملعقتين من الزعتر.

٢٠٠ ملل من الماء النقي.

١٥٠ ملل من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

تعتبر طريقة تحضير كرياتين الأعشاب من أسهل الطرق ولا تحتاج إلى الكثير من للقوت فمن أبرز الخطوات التي يلزم اتباعها الآتي:

يفضل أن يكون نوع الأعشاب المستخدم طازج للحصول على نتيجة أفضل.

تنظيف الأعشاب جيدا من الأتربة.

إضافة الأعشاب إلى كمية الماء.

ترك الأعشاب في الماء لمدة حوالي ساعة.

إضافة كمية الخل بعد انتهاء المدة.

بعدها يتم وضع الخليط على الشعر وتركه حتى يجف تماماً.

ثم يتم غسل الشعر بالماء الدافئ الشامبو المناسب للشعر.

ثانياً: كرياتين الشعر باستخدام الزيوت الطبيعية

تعتبر الزيوت من أفضل المكونات التي يمكن أن تستخدم لعمل كرياتين الشعر حيث إنها من أفضل المواد المستخلصة من الطبيعة فمن أهم المكونات التي يمكن أن نحتاج إليها التالي:

كمية ربع كوب من زيت الخروع.

ملعقتين كبيرتين من الصبار الطبيعي.

١٠٠ ملل من زيت إكليل الجبل.

إضافة جميع المكونات ومزحهم معاً.

يتم وضع المكونات على الشعر بعد أن يُغسل.

ترك الخليط لمدة حوالي ٦ ساعات.

بعد انتهاء الفترة يتم غسل الشعر بالماء والصابون.

طريقة التحضير