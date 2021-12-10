هتعمليها بألذ طعم كرات البسبوسة الشهية بخطوات سهلة وسريعة

تعد كرات البسبوسة من أحدى أشهر أنواع الحلويات الشرقية والمنتشرة جدا في الدول العربية، وهي من الحلويات اللذيذة جدا والتي يقبل عليها الجميع صغارا وكبار وتقدم كهدية أو كترحيب بالضيوف في معظم المناسبات والاحتفالات، وهي معروفة بمصر منذ العصر الفاطمي، حيث كان الحكام والأمراء يصنعونها في مطابخ قصورهم ويوزعونها علي عامة الشعب في المناسبات الدينية كشعر رمضان والمولد النبوي ، وهي الآن تباع في محلات الحلويات والمخابز الشهيرة في كل مكان، وإليكم من خلال هذه المقالة طريقة تحضير هذه الوصفة بالتفصيل.

طريقة عمل كرات البسبوسة

كرات البسبوسة يمكن صنعها في المنزل بسهولة من خلال بعض المكونات البسيطة والصحية، حيث أن كرات البسبوسة الشهية تعتبر وجبة مغذية وخفيفة وتمد الجسم بالطاقة والنشاط، وسوف نوضح لكم في هذا المقال من خلال موقعنا طريقة تحضير كرات البسبوسة اللذيذة والصحية في المنزل بكل سهولة والمكونات متوفرة في أي مطبخ، حيث تتمكن ريات المنزل من صنعها لأسرتها في وقت قياسي للحصول علي ألذ وأشهى الحلويات على الإطلاق.

عدد 2 كوب من دقيق السميد.

مقدار نصف كوب من السمن جيد النوعية

ربع كوب من جوز الهند المبشور

نصف كوب من السكر الأبيض

مقدار كوب متوسط من الزبادي

علبة صغيرة من القشطة الجاهزة

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

مكسرات حسب الرغبة لتزيين البسبوسة

شربات البسبوسة على قدر الكمية

المكونات المطلوبة لصنع كرات البسبوسة في المنزلطريقة تحضير كرات البسبوسة

يتم تحضير كرات البسبوسة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات لابد من اتباعها طبقا للمقادير المحددة في الفقرة السابقة، وتلك الخطوات تتمثل في كلا من: