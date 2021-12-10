طريقة عمل كابلي لحم حجازي اشهر الوجبات الخليجية اللذيذة

طريقة عمل كابلي لحم حجازي وهي احد اشهر الوجبات الخليجية التي يشتهر بها المطبخ الخليجي دون عن غيره من المطابخ العالمية وتحديدا المنطقة العربية، حيث تعتبر هذه الوجبة مليئة بالكثير من البروتين الذي يحتاجة الجسم، كما تعتبر هذه الوجبة من الأطباق الرئيسة التي تتواجد علي المائد بجانب الأصناف الأخري من اللحوم والدجاج، وتختلف طريقة إعداد هذه الوجبة من دولة لأخرى فهناك أرز الكبسة المشهور في دول الخليج وتحديدا في السعودية والذي يتناوله السعوديون مع اللحم، إلى جانب أطباق المندي التي تشتهر في اليمن ويتم تحضر معه الدجاج، ولهذا سوف نقوم في السطور التالية بأضاح كافة مكونات ومقادير هذه الوجبة بلأضافة إلى طريقة التحضير.

مكونات ومقادير كابلي اللحم الحجازي

ومكونات هذه الأكلة الغنية بالبروتين ليست بصعبة بشكل قاطع، حيث تتوافر مقادير هذه الوجبة في كل مكان وتقريبا تكون أسعارها في متناول الجميع، وتكون هذه المكونات هي:

3 أكواب من أرز ألبسمتي.

كيلو من لحم الغنم المقطع أو أي نوع لحم اخر حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملعقة صغيرة لكل من هذه الباهرات القرفة، كمون، كركم، كزبرة مطحونة، هيل مطحون، الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

ثمرة من قشر البرتقال المبشور.

4 فصوص من الثوم المهروس.

حبتان من الجزر المبشور.

ملح حسب الحاجة.

3 ثمرات متوسطة من البصل المقطع.

يتم أولاً نقع الأرز ألبسمتي لمدة نصف ساعة وغسله جيدًا بالماء.

في إناء على نار متوسطة نضع الزيت والبصل والثوم مع التقليب جيدًا حتى يتغير لونهما للون الذهبي، ثم نضع قطع لحم الغنم مع الاستمرار في التقليب.

نضيف التوابل من الكركم والقرفة والكمون والكزبرة والهيل والزعفران، ثم نضع الماء ليغطي اللحم، ومن ثم نغطي الإناء ونتركه حتى ينضج.

بعد نضوج اللحم نخرجه من الإناء ونضع في طبق ونتركه جانبًا مع تغطيته.

ثم نضيف إلى الإناء الموجود به اللحم الأرز والجزر والبرتقال المبشور.

ثم نضيف ماء تغمر الأرز بمقدار 2 سم على الأقل، ليترك الإناء على نار منخفضة بعد تبخر الماء حتى النضوج.

نضع الأرز في طبق التقديم وعليه نضع قطع اللحم، ومن ثم نزينه بالمكسرات ليتم تقديمه ساخنا.

طريقة تحضير كابلي لحم حجازي