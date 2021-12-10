وفاة أسرة كاملة بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة تصرف خاطيء تفعله الأمهات

وفاة اسره بسبب طهي البطاطس كانت بسبب سوء الاستخدام لتلك الثمار والتي تعد من الثمار الهامة في إعداد الكثير من الوصفات، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المخاطر والتي قد يتعرض لها الجسم البشري نتيجة التناول لثمار بطاطس قد يعتريها الفساد، ومن خلال السطور القادمة أيضا توضيح للخلل الذي قد يحدث في الجسم ويتسبب بالكثير من الأعراض السلبية على مختلف أجهزة الجسم البشري الحيوية، وفيما يلي توضيح أيضا للطريقة الصحيحة والتي من خلالها يتم الانتقاء للبطاطس والتي تصلح للطهي والتناول.

وفاة اسره بسبب طهي البطاطس

وفاة اسره بسبب طهي البطاطس كان السبب الرئيسي يتعلق بأن البطاطس قد كانت فاسدة تماما والفساد كان يظهر في صورة اللون الأخضر في الثمرة وهذا اللون الأخضر هو الدلالة الأكيدة والعلامة الأساسية والتي تدل على وجود العناصر السامة في البطاطس المحتوية على اللون الأخضر، وبالنسبة للطريقة التي تعد خاطئة تماما في الاستعمال للبطاطس هو قطع الجزء الفاسد في الثمرة للبطاطس وطهي ما قد يتبقى منها وهذا ما يعد خطئ تماما ولا يصلح للاستعمال البشري إذ أن المواد السمية تكون قد انتشرت بمختلف أجزاء الثمرة وقد لا يظهر العطب والسم على لون الثمرة لذا لا بد من التخلص من الثمرة الفاسدة بالكامل.

أهم مضاعفات تناول البطاطس الفاسدة وأخطرها

التسمم الغذائي والذي قد يودي بحياة الإنسان إذا ما تم التناول للبطاطس المحتوية على الأجزاء المتعفنة، وبالنسبة للمضعفات التي تتبع حالة التسمم فمنها آلام البطن الشديدة، والمغص مع التقلص في المعدة وآلام في الأمعاء، وكذلك الإصابة بحالة من انعدام الاتزان، مع الارتفاع بدرجة الحرارة والإصابة بالحمى الشديدة مع الغثيان والقيئ والإصابة بالإسهال.

كيفية الاختيار لثمار البطاطس

البطاطس السليمة هي التي لا تكون محتوية على أي لون مغاير للون الطبيعي المعروف عنها حيث أن القشرة الخارجية للبطاطس السليمة تكون بلون بني فاتح مع لون أبيض ناصع بداخل النسيج لثمرة البطاطس نفسها مع خلوها من البراعم أو أي لون للبؤر المتعفنة سواء أخضر أو أسود.