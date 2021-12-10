تحضير الكبده في المنزل بأكثر من طريقه مختلفه وسريعه وسهله التحضير وتتميز الكبده العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم كما تعد من الوجبات المفضلة للعديد من الأشخاص ويمكن تقديم أطباق الكبده مع الخبز أو الارز بجانب أنواع عديده من المقبلات أو السلطة. المقادير المطلوبة لعمل الكبده بالبصل كيلو واحد من الكبدة.

ستة فصوص من الثوم المهروس.

4 حبه من البصل.

خمس قرون من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر.

زيت نباتي.

عصير الليمون.

ملح حسب الرغبة.

الشطة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

كمون حسب الرغبة. طريقة تحضير الكبدة بالبصل نبدأ بغسل الكبده وتُقطيعها إلى شرائح صغيرة ثم نضيف عصير الليمون إلى الكبدة وتُترك جانبا.

نقوم بتقطيع البصل والفلفل إلى قطع أو شرائح صغيرة.

نحضر المقلاة ونضع بها القليل من الزيت ثم توضع علي النار حتي تسخن جيدا ثم نضيف البصل والثوم ونقلب باستمرار حتى يذبل البصل.

نضيف الكبدة إلى البصل مع التقليب باستمرار حتى يتم الطهي.

ثم نضيف شرائح الفلفل المقطعة إلى الكبدة مع الملح والكمون حسب الرغبة وملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

تترك علي نار هادئه لمده عشر دقائق تقريبا حتي يتم الطهي جيدا. مقادير عمل الكبده بالمشروم نصف كيلو من الكبده.

200 غرام مشروم فريش.

بصل مفروم ناعم.

ثوم مفروم ناعم.

بقدونس اخضر.

نصف ملعقه صغيره من الكمون.

كزبرة جافة.

ملعقه صغيره من الفلفل ألأسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الخل. طريقة تحضير الكبدة بالمشروم نبدأ بوضع البصل والثوم في المقلاة مع الزيت حتى يذبل ثم نضيف شرائح الكبدة بعد التقطيع إلي شرائح صغيره.

تقلب علي النار حتي يتغير لونها وتقترب من الطهي نضيف ملعقة من الخل.

نضيف الفلفل الأسود والملح حسب الرغبة مع الكمون والكزبرة وشرائح المشروم ونقلب حتى الطهي جيدا.

يمكن أن نضيف رشه صغيره من البقدونس مع التقليب علي النار قبل أن ترفع من علي النار. مقادير عمل الكبده اسكندراني بالثوم والخل نص كيلو كبده.

10 فصوص ثوم مفروم.

3 معالق خل كبيره.

كسبره وكمون.

ملح وشطه حسب الرغبة.

فلفل اخضر.

2 من عصير الليمون. طريقه تحضير الكبده اسكندراني بالثوم والخل نبدأ بوضع الكبده في الخل والثوم والكسبره والكمون مع الملح وتتبل جيدا لمده لا تقل عن نصف ساعه تقريبا.

نحضر المقلاة ونضع بها القليل من الزيت ثم نضعها علي النار حتي تسخن جيدا ثم نضيف الكبده.

نقلب الكبده لمده خمس دقائق تقريبا ثم نضيف شرائح الفلفل الأخضر مع رشه من الملح. المقادير المطلوبة لعمل الكبده بالبصلطريقة تحضير الكبدة بالبصلمقادير عمل الكبده بالمشرومطريقة تحضير الكبدة بالمشروممقادير عمل الكبده اسكندراني بالثوم والخلطريقه تحضير الكبده اسكندراني بالثوم والخل الوسوم

تحضير الكبده في المنزل بأكثر من طريقه مختلفه وسريعه وسهله التحضير وتتميز الكبده العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم كما تعد من الوجبات المفضلة للعديد من الأشخاص ويمكن تقديم أطباق الكبده مع الخبز أو الارز بجانب أنواع عديده من المقبلات أو السلطة. المقادير المطلوبة لعمل الكبده بالبصل كيلو واحد من الكبدة.

ستة فصوص من الثوم المهروس.

4 حبه من البصل.

خمس قرون من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر.

زيت نباتي.

عصير الليمون.

ملح حسب الرغبة.

الشطة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

كمون حسب الرغبة. طريقة تحضير الكبدة بالبصل نبدأ بغسل الكبده وتُقطيعها إلى شرائح صغيرة ثم نضيف عصير الليمون إلى الكبدة وتُترك جانبا.

نقوم بتقطيع البصل والفلفل إلى قطع أو شرائح صغيرة.

نحضر المقلاة ونضع بها القليل من الزيت ثم توضع علي النار حتي تسخن جيدا ثم نضيف البصل والثوم ونقلب باستمرار حتى يذبل البصل.

نضيف الكبدة إلى البصل مع التقليب باستمرار حتى يتم الطهي.

ثم نضيف شرائح الفلفل المقطعة إلى الكبدة مع الملح والكمون حسب الرغبة وملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

تترك علي نار هادئه لمده عشر دقائق تقريبا حتي يتم الطهي جيدا. مقادير عمل الكبده بالمشروم نصف كيلو من الكبده.

200 غرام مشروم فريش.

بصل مفروم ناعم.

ثوم مفروم ناعم.

بقدونس اخضر.

نصف ملعقه صغيره من الكمون.

كزبرة جافة.

ملعقه صغيره من الفلفل ألأسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الخل. طريقة تحضير الكبدة بالمشروم نبدأ بوضع البصل والثوم في المقلاة مع الزيت حتى يذبل ثم نضيف شرائح الكبدة بعد التقطيع إلي شرائح صغيره.

تقلب علي النار حتي يتغير لونها وتقترب من الطهي نضيف ملعقة من الخل.

نضيف الفلفل الأسود والملح حسب الرغبة مع الكمون والكزبرة وشرائح المشروم ونقلب حتى الطهي جيدا.

يمكن أن نضيف رشه صغيره من البقدونس مع التقليب علي النار قبل أن ترفع من علي النار. مقادير عمل الكبده اسكندراني بالثوم والخل نص كيلو كبده.

10 فصوص ثوم مفروم.

3 معالق خل كبيره.

كسبره وكمون.

ملح وشطه حسب الرغبة.

فلفل اخضر.

2 من عصير الليمون. طريقه تحضير الكبده اسكندراني بالثوم والخل نبدأ بوضع الكبده في الخل والثوم والكسبره والكمون مع الملح وتتبل جيدا لمده لا تقل عن نصف ساعه تقريبا.

نحضر المقلاة ونضع بها القليل من الزيت ثم نضعها علي النار حتي تسخن جيدا ثم نضيف الكبده.

نقلب الكبده لمده خمس دقائق تقريبا ثم نضيف شرائح الفلفل الأخضر مع رشه من الملح. المقادير المطلوبة لعمل الكبده بالبصلطريقة تحضير الكبدة بالبصلمقادير عمل الكبده بالمشرومطريقة تحضير الكبدة بالمشروممقادير عمل الكبده اسكندراني بالثوم والخلطريقه تحضير الكبده اسكندراني بالثوم والخل

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