طريقة عمل شكولاتة باونتي في المنزل بخطوات بسيطة وبأقل التكاليف

تعتبر طريقة عمل شيكولاتة باونتي سهلة وجميلة باعتبارها أشهر أنواع الحلويات السهلة، حيث تتكون من جوز الهند والشوكولاتة فقط وهي من الحلويات المفضلة للأطفال، وتستطيع الحصول عليها يعد تحضيرها ووضعها في الثلاجة وبعد تجمدها تستطع الحصول عليها أنت وأطفالك لتستمتعوا بالطعم الرائع، كما لا يتوقف الأمر على ذلك فهناك الكثير من المزايا التي يحصل عليها جسمك عند تناول شيكولاتة باونتي تعمل على تحسين وظائف المخ وتعزيز المناعة والوقاية من فقر الدم، ولذا سنقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة العمل تابعونا.

إذا كنت تبحثي عن مكونات عمل الشكولاتة في المنزل بمكونات متوفرة لديكي في المنزل وأيضا في جميع المحلات الصغيرة والكبيرة، نقدم إليكم قائمة تحتوي على جميع المكونات التي سوف تحتاجين إليها في صنع شكولاتة باونتي، وهي:

نصف ك جوز هند الناعم

علبة كبيرة من الحليب المحلى

نصف كيلو شوكولاتة

ملعقة صغيرة نشا

قليل من الملح

خلال السطور التالية سوف تجدين أسهل طريقة لعمل شكولاتة باونتي في المنزل بأقل التكاليف وبجودة عالية تمتاز بطعمها اللذيذ المحبب لجميع الأطفال الصغار وأيضا الكبار، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية لتحصلي على نتيجة جيدة: