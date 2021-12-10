طريقة عمل شكولاتة باونتي في المنزل بخطوات بسيطة وبأقل التكاليف

تعتبر طريقة عمل شيكولاتة باونتي سهلة وجميلة باعتبارها أشهر أنواع الحلويات السهلة، حيث تتكون من جوز الهند والشوكولاتة فقط وهي من الحلويات المفضلة للأطفال، وتستطيع الحصول عليها يعد تحضيرها ووضعها في الثلاجة وبعد تجمدها تستطع الحصول عليها أنت وأطفالك لتستمتعوا بالطعم الرائع، كما لا يتوقف الأمر على ذلك فهناك الكثير من المزايا التي يحصل عليها جسمك عند تناول شيكولاتة باونتي تعمل على تحسين وظائف المخ وتعزيز المناعة والوقاية من فقر الدم، ولذا سنقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة العمل تابعونا.مكونات عمل شكولاتة باونتي
إذا كنت تبحثي عن مكونات عمل الشكولاتة في المنزل بمكونات متوفرة لديكي في المنزل وأيضا في جميع المحلات الصغيرة والكبيرة، نقدم إليكم قائمة تحتوي على جميع المكونات التي سوف تحتاجين إليها في صنع شكولاتة باونتي، وهي:
- نصف ك جوز هند الناعم
- علبة كبيرة من الحليب المحلى
- نصف كيلو شوكولاتة
- ملعقة صغيرة نشا
- قليل من الملح
خلال السطور التالية سوف تجدين أسهل طريقة لعمل شكولاتة باونتي في المنزل بأقل التكاليف وبجودة عالية تمتاز بطعمها اللذيذ المحبب لجميع الأطفال الصغار وأيضا الكبار، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية لتحصلي على نتيجة جيدة:
- نضع جميع مكونات الخلطة في وعاء ونخلطهم بشكل جيد حتى تتماسك المكونات وتتكون عجينة باونتي.
- نقوم بعمل العجينة على شكل مستطيل أو كما تحب ونقوم وضعهم في صينية، ولكن يجب وضع ورق الزبدة ونتركها في الثلاجة لفترة حتى تتماسك.
- أثناء تحضير الشوكولاتة نقوم بعمل حمام مائي للشوكولاتة وذلك عن طريق وضع اناء على النار وفيه ماء، بشرط أن تكون النار هادئة حتى يسخن، ثم نضع وعاء آخر فيه الشوكولاتة ونحرص على أن يكون القاع من الوعاء الذي لا تلمس فيه الشوكولاتة الماء.
- نحرك الشوكولاتة حتى تسيح بشكل كامل ثم نرفعها عن النار ثم نضع قطع البونتي في الشوكولاتة المذابة، ثم ضعيها في صينية في أرضيتها ورق الزبدة واتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة من الوقت حتى تتجمد الشوكولاتة وتجف الشوكولاتة.
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تعتبر طريقة عمل شيكولاتة باونتي سهلة وجميلة باعتبارها أشهر أنواع الحلويات السهلة، حيث تتكون من جوز الهند والشوكولاتة فقط وهي من الحلويات المفضلة للأطفال، وتستطيع الحصول عليها يعد تحضيرها ووضعها في الثلاجة وبعد تجمدها تستطع الحصول عليها أنت وأطفالك لتستمتعوا بالطعم الرائع، كما لا يتوقف الأمر على ذلك فهناك الكثير من المزايا التي يحصل عليها جسمك عند تناول شيكولاتة باونتي تعمل على تحسين وظائف المخ وتعزيز المناعة والوقاية من فقر الدم، ولذا سنقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة العمل تابعونا.مكونات عمل شكولاتة باونتي
إذا كنت تبحثي عن مكونات عمل الشكولاتة في المنزل بمكونات متوفرة لديكي في المنزل وأيضا في جميع المحلات الصغيرة والكبيرة، نقدم إليكم قائمة تحتوي على جميع المكونات التي سوف تحتاجين إليها في صنع شكولاتة باونتي، وهي:
- نصف ك جوز هند الناعم
- علبة كبيرة من الحليب المحلى
- نصف كيلو شوكولاتة
- ملعقة صغيرة نشا
- قليل من الملح
خلال السطور التالية سوف تجدين أسهل طريقة لعمل شكولاتة باونتي في المنزل بأقل التكاليف وبجودة عالية تمتاز بطعمها اللذيذ المحبب لجميع الأطفال الصغار وأيضا الكبار، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية لتحصلي على نتيجة جيدة:
- نضع جميع مكونات الخلطة في وعاء ونخلطهم بشكل جيد حتى تتماسك المكونات وتتكون عجينة باونتي.
- نقوم بعمل العجينة على شكل مستطيل أو كما تحب ونقوم وضعهم في صينية، ولكن يجب وضع ورق الزبدة ونتركها في الثلاجة لفترة حتى تتماسك.
- أثناء تحضير الشوكولاتة نقوم بعمل حمام مائي للشوكولاتة وذلك عن طريق وضع اناء على النار وفيه ماء، بشرط أن تكون النار هادئة حتى يسخن، ثم نضع وعاء آخر فيه الشوكولاتة ونحرص على أن يكون القاع من الوعاء الذي لا تلمس فيه الشوكولاتة الماء.
- نحرك الشوكولاتة حتى تسيح بشكل كامل ثم نرفعها عن النار ثم نضع قطع البونتي في الشوكولاتة المذابة، ثم ضعيها في صينية في أرضيتها ورق الزبدة واتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة من الوقت حتى تتجمد الشوكولاتة وتجف الشوكولاتة.
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