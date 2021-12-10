بسكوت شاي بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز أحلى من الجاهز

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بسكوت شاي ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من متاجر البقالة، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما يمكنكم تجربة بسكويت الزبدة الهش وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكوت شاي بكل سهولة، وبألذ الوصفات أحلى من الجاهز.مكونات بسكوت شاي
يتكون بسكوت شاي من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- نصف كوب سمنة أو زبدة بدرجة حرارة الغرفة (100 جم).
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب سكر بودر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 كوب دقيق (220 جم).
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع كوب من عصير البرتقال أو الحليب حسب الرغبة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بسكوت شاي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السمنة والسكر البودر، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نضيف البيضة والفانيليا ونخفق جيدا حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف البيكنج بودر ونخفق جيدا.
- بعد ذلك نضيف النشا والدقيق وعصير البرتقال، ثم نلم العجينة باليد.
- ثم ندخل العجينة في الثلاجة ونتركها لمدة ربع ساعة.
- ثم نخرج العجينة من الثلاجة، ونحضر صينية فرن.
- بعد ذلك نشكل فيها حبات البسكويت على شكل كور صغيرة، ثم نضغط عليها باليد قليلا، ثم نقوم بعمل خطوط في حباب البسكويت بالشوكة ونضغط جيدا بالشوكة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 170 درجة مئوية، ثم نتركه حتى ينضج.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونترك البسكويت يبرد في الصينية.
- بعد ذلك نرفعه من الصينية، ثم نقدم بسكوت شاي في طبق التقديم مع كوب من الشاي.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
بسكوت شاي ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من متاجر البقالة، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما يمكنكم تجربة بسكويت الزبدة الهش وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكوت شاي بكل سهولة، وبألذ الوصفات أحلى من الجاهز.مكونات بسكوت شاي
يتكون بسكوت شاي من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- نصف كوب سمنة أو زبدة بدرجة حرارة الغرفة (100 جم).
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب سكر بودر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 كوب دقيق (220 جم).
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع كوب من عصير البرتقال أو الحليب حسب الرغبة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بسكوت شاي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السمنة والسكر البودر، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نضيف البيضة والفانيليا ونخفق جيدا حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضيف البيكنج بودر ونخفق جيدا.
- بعد ذلك نضيف النشا والدقيق وعصير البرتقال، ثم نلم العجينة باليد.
- ثم ندخل العجينة في الثلاجة ونتركها لمدة ربع ساعة.
- ثم نخرج العجينة من الثلاجة، ونحضر صينية فرن.
- بعد ذلك نشكل فيها حبات البسكويت على شكل كور صغيرة، ثم نضغط عليها باليد قليلا، ثم نقوم بعمل خطوط في حباب البسكويت بالشوكة ونضغط جيدا بالشوكة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 170 درجة مئوية، ثم نتركه حتى ينضج.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونترك البسكويت يبرد في الصينية.
- بعد ذلك نرفعه من الصينية، ثم نقدم بسكوت شاي في طبق التقديم مع كوب من الشاي.
- وبالهنا والشفا.
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