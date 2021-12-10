بسكوت شاي بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز أحلى من الجاهز

بسكوت شاي ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من متاجر البقالة، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما يمكنكم تجربة بسكويت الزبدة الهش وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكوت شاي بكل سهولة، وبألذ الوصفات أحلى من الجاهز.

مكونات بسكوت شاي

يتكون بسكوت شاي من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كوب سمنة أو زبدة بدرجة حرارة الغرفة (100 جم).

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر بودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب دقيق (220 جم).

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من عصير البرتقال أو الحليب حسب الرغبة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بسكوت شاي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: