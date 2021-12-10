ماسك القهوه والعسل المقشر المذهل للبشرة وخاصة في فصل الشتاء

يعتبر ماسك القهوه والعسل من أقوى الماسكات التي تعمل على تنظيف البشرة وتقشيرها بطريقة مضمونة في مدة قصيرة، ويعد من الخلطات التي لها مفعول قوي في تفتيح جميع الأماكن الداكنة والبقع، ومن الأفضل مواظبة استخدام هذا الماسك لأصحاب البشرة الدهنية للتخلص من الزيوت الضارة بالبشرة والتي تعمل على ظهور الحبوب، كما يجب المحافظة على البشرة من خلال استخدام واقي الشمس لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، العمل على ترطيب البشرة باستمرار باستخدام كريمات ترطيب مضمونة، شرب كميات كافية من الماء لتجديد خلايا البشرة، واليوم سوف نعرض على جميع الفتيات المهتمات بالبشرة مكونات عمل ماسك القهوه والعسل وطريقة تحضيره واستخدامه بطريقة صحيحة.

مكونات عمل ماسك القهوه والعسل

يتكون ماسك القهوه والعسل من هذين المكونين اللذان لهما مفعول قوي في تبييض البشرة وتنظيفها والمقادير كما يلي:-

٢ ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

علبة نظيفة أو طبق للخلط.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة تجهيز الماسك واستخدامه

تتم طريقة تحضير الماسك في وقت لا يستغرق دقيقتين لذلك يجب المواظبة عليه للحصول على نتائج واضحة ومميزة والطريقة كالآتي:-

نحضر العلبة النظيفة ونضع بها كمية العسل والقهوة المطحونة ونخلطهم مع بعض جيداً. ثم نفرد الخليط على البشرة بالتساوي ونتركه لمدة ١٠ دقائق حتى يجف تماماً. نغسل الوجه جيداً بالماء ويجفف بمنشفة ناعمة. نضع هذا الماسك كل يوم باستمرار في أسبوع واحد فقط سوف تلاحظ الفرق.

ماسك القرفة والعسل

يمتاز ماسك القرفة والعسل بالعديد من النتائج المذهلة وسوف نتعرف على مكوناته الآن وهي كما يلي:-

المكونات

٢ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة