طريقة تحضير كريم لبان الذكر والأرز الرهيب اي تبييض وتفتيح البشرة وشد التجاعيد

دائما ما ترغب العديد من السيدات في الحصول على بشرة خالية من أي عيوب، ودائما ما يرغبون في الحصول على بشرة متألقة عن طريق استخدام المكونات الطبيعية بعيداً عن المنتجات التجميلية الكيميائية المنتشرة في جميع الأسواق، حيث ترغب جميع النساء في الحصول على مظهر أصغر من عمرها، وكلما تم استخدام هذه المواد الطبيعية بشكل صحيح كما تم الحصول على نتائج أفضل وصحية أكثر، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز، فكل واحد منهم له العديد من الفوائد المختلفة للبشرة والجسم أيضاً.

يجب الإشارة أن هذا الكريم يعتبر من اقوي المكونات الطبيعية التي يمكنكم استخدامها من أجل الحصول على بشرة شفافة خالية من أي عيوب، كما يقضي هذا الكريم من ظهور التجاعيد ويعيد للبشرة نضرتها كما يقضي أيضا على البثور السوداء.

المقادير المطلوبة لعمل كريم لبان الذكر والأرز

كوب كامل من الأرز

ثمانية ملاعق صغيرة من الجلسرين.

أربع ملاعق صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ثلاث حبات من كبسولات فيتامين E

ست ملاعق من لبان الذكر.

كوب من الماء المغلي الكبير.

من خلال الخطوات التالية سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز بكل سهولة: