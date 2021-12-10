طريقة تحضير كريم لبان الذكر والأرز الرهيب اي تبييض وتفتيح البشرة وشد التجاعيد

دائما ما ترغب العديد من السيدات في الحصول على بشرة خالية من أي عيوب، ودائما ما يرغبون في الحصول على بشرة متألقة عن طريق استخدام المكونات الطبيعية بعيداً عن المنتجات التجميلية الكيميائية المنتشرة في جميع الأسواق، حيث ترغب جميع النساء في الحصول على مظهر أصغر من عمرها، وكلما تم استخدام هذه المواد الطبيعية بشكل صحيح كما تم الحصول على نتائج أفضل وصحية أكثر، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز، فكل واحد منهم له العديد من الفوائد المختلفة للبشرة والجسم أيضاً.كريم لبان الذكر والأرز لتبييض
يجب الإشارة أن هذا الكريم يعتبر من اقوي المكونات الطبيعية التي يمكنكم استخدامها من أجل الحصول على بشرة شفافة خالية من أي عيوب، كما يقضي هذا الكريم من ظهور التجاعيد ويعيد للبشرة نضرتها كما يقضي أيضا على البثور السوداء.
المقادير المطلوبة لعمل كريم لبان الذكر والأرز
- كوب كامل من الأرز
- ثمانية ملاعق صغيرة من الجلسرين.
- أربع ملاعق صغيرة من زيت اللوز الحلو.
- ثلاث حبات من كبسولات فيتامين E
- ست ملاعق من لبان الذكر.
- كوب من الماء المغلي الكبير.
من خلال الخطوات التالية سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز بكل سهولة:
- أولا يجب علينا أن نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع فيه الماء الفاتر ونقوم بوضع لبان الذكر ثم نتركه ساعتين.
- ثم نقوم بعد مرور هذا الوقت من تصفية الماء من لبان الذكر ثم نقوم بإضافة الأرز ثم نقوم بوضع الماء مرة أخرى ونقوم بوضعها على النار حتى تغلي.
- ثم يتم تصفية الخليط مرة أخرى من الماء ويتم وضعه داخل الخلاط حتى يصبح ذات خليط متماسك ثم نقوم بإضافة الجلسرين وزيت اللوز ثم نقوم بوضع هذا الخليط في علبة داخل الثلاجة ونتركها حتى تبرد تماما ويمكننا استخدام هذا الكريم وقت الحاجة.
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دائما ما ترغب العديد من السيدات في الحصول على بشرة خالية من أي عيوب، ودائما ما يرغبون في الحصول على بشرة متألقة عن طريق استخدام المكونات الطبيعية بعيداً عن المنتجات التجميلية الكيميائية المنتشرة في جميع الأسواق، حيث ترغب جميع النساء في الحصول على مظهر أصغر من عمرها، وكلما تم استخدام هذه المواد الطبيعية بشكل صحيح كما تم الحصول على نتائج أفضل وصحية أكثر، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز، فكل واحد منهم له العديد من الفوائد المختلفة للبشرة والجسم أيضاً.كريم لبان الذكر والأرز لتبييض
يجب الإشارة أن هذا الكريم يعتبر من اقوي المكونات الطبيعية التي يمكنكم استخدامها من أجل الحصول على بشرة شفافة خالية من أي عيوب، كما يقضي هذا الكريم من ظهور التجاعيد ويعيد للبشرة نضرتها كما يقضي أيضا على البثور السوداء.
المقادير المطلوبة لعمل كريم لبان الذكر والأرز
- كوب كامل من الأرز
- ثمانية ملاعق صغيرة من الجلسرين.
- أربع ملاعق صغيرة من زيت اللوز الحلو.
- ثلاث حبات من كبسولات فيتامين E
- ست ملاعق من لبان الذكر.
- كوب من الماء المغلي الكبير.
من خلال الخطوات التالية سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز بكل سهولة:
- أولا يجب علينا أن نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع فيه الماء الفاتر ونقوم بوضع لبان الذكر ثم نتركه ساعتين.
- ثم نقوم بعد مرور هذا الوقت من تصفية الماء من لبان الذكر ثم نقوم بإضافة الأرز ثم نقوم بوضع الماء مرة أخرى ونقوم بوضعها على النار حتى تغلي.
- ثم يتم تصفية الخليط مرة أخرى من الماء ويتم وضعه داخل الخلاط حتى يصبح ذات خليط متماسك ثم نقوم بإضافة الجلسرين وزيت اللوز ثم نقوم بوضع هذا الخليط في علبة داخل الثلاجة ونتركها حتى تبرد تماما ويمكننا استخدام هذا الكريم وقت الحاجة.
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