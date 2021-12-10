باللحم المفروم طريقة تحضير محشي البطاطس على أصوله بكل تكاتها وحركتها

يعرف المحشي بطعمه الشهي للجميع ولا يمكن الاستغناء عنه في أي منزل ولكن الجميع منا يعرف المحشي المعتاد من ورق العنب والكرنب والكوسا، لذلك قد وجدنا لكم طريقة جديدة للمحشي وهي محشي البطاطس باللحمه المفرومة والتي سوف نتناول شرح طريقة اعدادها من خلال هذا المقال.

بتم تحضير محشي البطاطس بطريقة سهلة جدا في المنزل لذلك سوف نتعرف على المكونات المطلوبة من خلال النقاط التالية:

كيلو من البطاطس.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ملعقة ملح .

ملعقة فلفل اسود.

2 حبة طماطم.

ماء حسب الحاجة.

يمكن أن يتم تحضير محشي البطاطس وفقا للمكونات السابقة.

طريقة تحضيره:

نقوم بغسل البطاطس جيدا.

ونقوم بتقشيرها ثم نقوم بتقويرها وتفريغها من الداخل.

بعد ذلك نحضر وعاء نضع به الإرز واللحم والطماطم والفلفل المفروم والملح والفلفل الأسود.

نقوم بخلط المكونات جيدا حتى يتجانسوا .

نحضر البطاطس ونقوم بحشوها بالخليط الذي قمنا بأعداده ثم ترص البطاطس في صنيه ونضع لها الماء مع الملح وتركها حتى تستوي.

ثم نرفعها من على النار ونقدمها في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء