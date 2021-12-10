ماسك زيت الزيتون الجبار لعلاج كل مشاكل البشرة استخدميه بهذه الطريقة فقط

فوائد زيت الزيتون للوجه قبل النوم، لزيت الزيتون استخدامات متعددة، حيث عرف قديما أيام الفراعنة بأهميته للعناية بالبشرة، فقد كانت تستخدمه الملكة كليوباترا للعناية ببشرتها، وحاليا ازداد الاهتمام بمعرفة زيت الزيتون وفوائده وبالأخص التي تعود على البشرة، وأصبح خبراء التجميل ينصحون باستخدامه وذلك لكثرة فوائده، بالإضافة إلى إدخاله في صناعة الكثير من مستحضرات التجميل.

زيت الزيتون له قيمة غذائية عالية فهو يَحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة،

يَمتاز أيضا باحتوائه على مواد مضادة للأكسدة والالتهابات.

بالإضافة إلى الكثير من المُغذّيات النباتية.

كما تحتوي ثلاثة أرباعه على الدهون على شكل أوميغا 9، ويعتبر زيت الزيتون مَصدراً جيّداً لفيتامين E.

تتعدّد فوائد زيت الزيتون التي تعود على الجسم بشكلٍ عامٍ والبشرة بشكلٍ خاصٍ.

فوائد زيت الزيتون للوجهفوائد زيت الزيتون للبشرة

فوائد زيت الزيتون للوجه قبل النوم وضع زيت الزيتون على الوجه قبل الذهاب إلى النوم يساعد في علاج البشرة الجافة وجعلها ناعمة الملمس وطرّية، وذلك بترك الزيت على الوجه حتى الصباح، كما يحمي البشرة من التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العَينين، وذلك بوَضع زيت الزيتون تحت العينين قبل النوم وتركه طوال الليل.

علاج الشفاه المتشقّقة والجافّة، وذلك بإضافة قطرة من زيت الزيتون قبل النوم لترطيبها ومنحها لمعاناً.

الحدّ من التجاعيد ومنح الوجه شباباً وتوهّجاً، وذلك عن طريق تَدليك الوجه بزيت الزيتون يوميا.

تغذية الرموش ومنحها لوناً غامقاً، وذلك بوضع القليل من زيت الزيتون عليهم قبل النوم.

ويستخدم زيت الزيتون كمزيل لمستحضرات التجميل، والشوائب العالقة بالوجه وخلايا الجلد الميتة، وذلك بغمس قطعة من القطن بكميّة من زيت الزيتون وتمريرها بالوجه لمسح المكياج.

فوائد زيت الزيتون الجماليةفوائد زيت الزيتون الصحية

ومن أبرز فوائد زيت الزيتون الصحيّة والعامة: