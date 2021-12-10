كريم الخميرة السحري لتسمين الوجه وتوريد الخدود من أول إستعمال بشرتك هتنور زي ملكات الجمال

كريم الخميرة لنفخ الخدود والشفايف من أفضل نوعيات الكريمات المتميزة، والتي لها أثر إيجابي على الجلد ومن الممكن أن يتم استعمال الكريم بصفة دائمة وليس له أي أثر جانبي ولا يتسبب بأي حال من الأحوال في الإضرار بطبيعة البشرة والجلد، حيث أن مختلف المكونات طبيعية مميزة، وتمتاز بكونها من أقوى الخلطات التي تحتوي على الفيتامينات والمواد الطبيعية والتي يحتاجها الجلد كي يظهر بالشكل الممتلئة، ومن المعروف أن كل خلطات الخميرة تحمل فوائد مذهلة للجلد، وعما سبق نتحدث بالتفصيل من خلال الآتي من الفقرات القادمة مع توضيح أهم المقادير والطريقة الواجب اتباعها للتحضير السريع لتلك الخلطة الطبيعية المعززة لجمال البشرة والشفاه.

كريم الخميرة لنفخ الخدود والشفايف

كريم الخميرة لنفخ الخدود والشفايف من أفضل الوصفات والتي من الممكن أن يتم تحضيرها وبشكل بسيط وسريع في المنزل ولها أهمية كبيرة في جعل الجلد يبدو بمظهر أكثر جاذبية وإشراق، حيث أن الخميرة من المعروف عنها أنها تعد محتوية على مجموعة فيتامينات ب المغذية للبشرة والتي تصل مغذياتها لعمق البشرة والطبقة الداخلية منها مما يعزز من كولاجين البشرة الطبيعي ويعطي البشرة الجاذبية، والمظهر الأكثر اكتلاء ورونق كم يضفي مستوى عالي من النضارة ومن دون اللجوء لأي كريمات ملأ كيميائية، وبعد التطبيق تكون النتيجة من الاستعمال الأول.

المكونات:

الكريم المحضر من الخميرة لنفخ الخدود والشفايف بشكل ملحوظ وتعزيز جمال البشرة والملأ لفراغات الوجه يحتاج إلى بعض المكونات الأخرى، وتلك المكونات هي التي تعمل على التحسين من ملمس الجلد مع اتحادها مع الخميرة لملأ كل الفراغات المتواجدة في الوجه، ومن خلال الآتي نقدم توضح لأهم المكونات الداخلة في تركيبة الخميرة لنفخ الشفتين والخدين:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من النشاء.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير للوصفة:

الوصفة تحضر بمنتهى السهولة بمجرد المزج السريع في بولة مناسبة ما بين كل المقادير، وبعد ذلك يتم التطبيق على الجلد والنتيجة تكون بتطبيق منتظم على الوجه مرة واحدة أسبوعياً وسوف تلاحظين الفرق بنفسك جمال وبياض ونعومة من أول استعمال.