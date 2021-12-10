وصفة طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة

من المشاكل التي تعاني منها السيدات هي مشكلة تفتيح المناطق الحساسة فتلجأ العديد من النساء إلي طرق مختلفة لتفتيح تلك المناطق خاصة لو كانت تلك المنطقة شديدة السواد لذلك ينصح باستخدام وصفات طبيعية ومناسبة لنوع البشرة لحتي تحصلي علي نتيجة جيدة لحل تلك المشكلة ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكي كيفية تفتيح المنطقة الحساسة ولكن بطرق طبيعية وأمنة. الخيار والألو فيرا لتفتيح المناطق الحساسة قومي بوضع ربع خيارة مبشورة مع هلام الألو فيرا واخلطيهما جيدا وضعيها علي المنطقة الحساسة لمدة ربع ساعة وقومي بشطفها وكرري الخلطة مرة فى الأسبوع . الخيار والبطاطا لتفتيح المناطق الحساسة ضعي ملعقتين عصير خيار مع ملعقتين عصير البطاطا وملعقة عسل وامزجيهما جيدا ثم ضعيها علي المنطقة الداكنة وقومي بفركها بطريقة لطيفة لمدة عشر دقائق . الخيار والعسل لتفتيح المناطق الحساسة قومي بتقشير خيارة وتقطيعها شرائح وضعي الشرائح علي المنطقة الداكنة وقومي بتدليكها وانتظرى حتي تشرب البشرة عصير الخيار وبعدها قومي بوضع ملعقتين من العسل علي البشرة واتركيها لمدة 10 دقائق ثم قومي بغسلها. الكر كم وعصير البطاطا قومي بعصر حبة بطاطا واستخدمي العصير وضعي عليه ربع ملعقة كركم وقومي بوضع الخليط علي المنطقة الداكنة لمدة 10 دقائق ثم اشطفيها بالماء جيدا. الكر كم والا لوفيرا لتفتيح المناطق الداكنة ضعي ربع ملعقة كركم مع هلام الا لوفيرا واخلطيهما ثم ضعيه علي المنطقة الداكنة واغسليها بعد 15 دقيقة. طريقة تفتيح المناطق الحساسة بقشر البرتقال يحتوي قشر البرتقال علي فيتامين ج الذي يساعدك علي تفتيح المنطقة الداكنة فى الجسم لذلك نوضح لكي كيفية استعمال قشر البرتقال مع مواد طبيعية لتفتيح الجسم. قشر البرتقال مع اللبن الرائب ضعي ملعقتين من مسحوق قشر البرتقال واخلطيها مع ملعقة ونصف لبن رائب وملعقة عسل وضعيهما علي المكان الداكن لمدة 10 دقائق حتي يجف واغسليه بالماء الفاتر بعدها . قشر البرتقال مع الحليب ضعي ملعقة من مسحوق قشر البرتقال وماء الورد وملعقة حليب واخلطيهما جيدا وضعيها علي المنطقة الداكنة واغسليها بعد 10 دقائق بالماء الفاتر وكرري تلك الوصفة مرة كل أسبوع . الوسوم

من المشاكل التي تعاني منها السيدات هي مشكلة تفتيح المناطق الحساسة فتلجأ العديد من النساء إلي طرق مختلفة لتفتيح تلك المناطق خاصة لو كانت تلك المنطقة شديدة السواد لذلك ينصح باستخدام وصفات طبيعية ومناسبة لنوع البشرة لحتي تحصلي علي نتيجة جيدة لحل تلك المشكلة ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكي كيفية تفتيح المنطقة الحساسة ولكن بطرق طبيعية وأمنة. الخيار والألو فيرا لتفتيح المناطق الحساسة قومي بوضع ربع خيارة مبشورة مع هلام الألو فيرا واخلطيهما جيدا وضعيها علي المنطقة الحساسة لمدة ربع ساعة وقومي بشطفها وكرري الخلطة مرة فى الأسبوع . الخيار والبطاطا لتفتيح المناطق الحساسة ضعي ملعقتين عصير خيار مع ملعقتين عصير البطاطا وملعقة عسل وامزجيهما جيدا ثم ضعيها علي المنطقة الداكنة وقومي بفركها بطريقة لطيفة لمدة عشر دقائق . الخيار والعسل لتفتيح المناطق الحساسة قومي بتقشير خيارة وتقطيعها شرائح وضعي الشرائح علي المنطقة الداكنة وقومي بتدليكها وانتظرى حتي تشرب البشرة عصير الخيار وبعدها قومي بوضع ملعقتين من العسل علي البشرة واتركيها لمدة 10 دقائق ثم قومي بغسلها. الكر كم وعصير البطاطا قومي بعصر حبة بطاطا واستخدمي العصير وضعي عليه ربع ملعقة كركم وقومي بوضع الخليط علي المنطقة الداكنة لمدة 10 دقائق ثم اشطفيها بالماء جيدا. الكر كم والا لوفيرا لتفتيح المناطق الداكنة ضعي ربع ملعقة كركم مع هلام الا لوفيرا واخلطيهما ثم ضعيه علي المنطقة الداكنة واغسليها بعد 15 دقيقة. طريقة تفتيح المناطق الحساسة بقشر البرتقال يحتوي قشر البرتقال علي فيتامين ج الذي يساعدك علي تفتيح المنطقة الداكنة فى الجسم لذلك نوضح لكي كيفية استعمال قشر البرتقال مع مواد طبيعية لتفتيح الجسم. قشر البرتقال مع اللبن الرائب ضعي ملعقتين من مسحوق قشر البرتقال واخلطيها مع ملعقة ونصف لبن رائب وملعقة عسل وضعيهما علي المكان الداكن لمدة 10 دقائق حتي يجف واغسليه بالماء الفاتر بعدها . قشر البرتقال مع الحليب ضعي ملعقة من مسحوق قشر البرتقال وماء الورد وملعقة حليب واخلطيهما جيدا وضعيها علي المنطقة الداكنة واغسليها بعد 10 دقائق بالماء الفاتر وكرري تلك الوصفة مرة كل أسبوع .

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