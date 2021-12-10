طريقة عمل دجاج كوردن بلو في خطوات بالصور

طريقة عمل دجاج كوردن بلو من أسهل وأشهى الوصفات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل، تعد واحدة ضمن قائمة أكلات ووصفات الدجاج والتي تتميز بأن مكوناتها سهلة وبسيطة، يمكن لربة المنزل إعدادها بسهولة بأبسط المكونات وتمتاز بمذاق وطعم لذيذ. مكونات ومقادير دجاج الكوردن بلو صدور دجاج مخلي (الكمية حسب الرغبة).

شرائح رومي مدخن.

شرائح جبنة شيدر.

زيتون مخلي شرائح.

بصل وثوم بودرة.

ملعقة صغيرة من الكاري، والبابريكا.

ملح وفلفل اسود.

زنجبيل وقرفة.

ملعقة كبيرة مستردة.

عدد 2 بيضة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

علبة زبادي.

دقيق.

بقسماط.

زيت غزير للقلي. طريقة عمل دجاج كوردن بلو بالخطوات نقوم بغسل صدور الدجاج بالخل والليمون جيدا، ثم نشطفهم جيدا. نقوم بتجهيز بولة ونضع بها تتبيله الدجاج المكونة من بصل وثوم بودر، بابريكا فلفل أسود، قرفة، زنجبيل، كاري، زبادي. نضع صدور الدجاج في التتبيل ونتركها لمدة ساعتين على الأقل في الثلاجة حتى تأخذ نكهة التتبيل. نقوم بعد ذلك بأخذ شريحة من شرائح صدور الدجاج، ويمكن فردها باستخدام عصا البفتيك في فردها قليلا. نأخذ شريحة من شرائح الدجاج، ونقوم بفردها ونضع فوقها شريحة من شرائح الرومي المدخن، وفوقها طبقة من شرائح الجبن، وفوقها شرائح الزيتون. نقوم بلف شريحة الدجاج على بعضها مثل الرول، ونغلقها باستخدام خلة الأسنان. نستكمل باقي الكمية بنفس الطريقة، حتى ننتهى من الكمية كاملة. نحضر طبق به كمية مناسبة من الدقيق مضاف لها ملعقة كبيرة من النشا، وطبق آخر نضع بيه البيض ومعه ملعقة كبيرة من المستردة وعصير الليمون الطازج. نضع رول الدجاج في الدقيق، ونغطيه بالدقيق من جميع الجوانب جيدا، ثم نضعه في البيض والبقسماط، حتى ننتهى من الكمية كلها. ندخل الدجاج الثلاجة حتى يتماسك البيض والبقسماط مع الدجاج، لمدة 10 دقائق على الأقل. نحضر مقلاة ونضع فيها زيت غزير، ونسخن الزيت على درجة حرارة متوسطة، ثم نبدأ في قلي الكوردون بلو، حتى يأخذ اللون الذهبي من كل الجهات. نخرج الدجاج على مناديل ورقية حتى تجف من الزيت. وتقدم بجانب أصابع البطاطس المقلية والكاتشب. مكونات ومقادير دجاج الكوردن بلوطريقة عمل دجاج كوردن بلو بالخطوات الوسوم

طريقة عمل دجاج كوردن بلو من أسهل وأشهى الوصفات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل، تعد واحدة ضمن قائمة أكلات ووصفات الدجاج والتي تتميز بأن مكوناتها سهلة وبسيطة، يمكن لربة المنزل إعدادها بسهولة بأبسط المكونات وتمتاز بمذاق وطعم لذيذ. مكونات ومقادير دجاج الكوردن بلو صدور دجاج مخلي (الكمية حسب الرغبة).

شرائح رومي مدخن.

شرائح جبنة شيدر.

زيتون مخلي شرائح.

بصل وثوم بودرة.

ملعقة صغيرة من الكاري، والبابريكا.

ملح وفلفل اسود.

زنجبيل وقرفة.

ملعقة كبيرة مستردة.

عدد 2 بيضة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

علبة زبادي.

دقيق.

بقسماط.

زيت غزير للقلي. طريقة عمل دجاج كوردن بلو بالخطوات نقوم بغسل صدور الدجاج بالخل والليمون جيدا، ثم نشطفهم جيدا. نقوم بتجهيز بولة ونضع بها تتبيله الدجاج المكونة من بصل وثوم بودر، بابريكا فلفل أسود، قرفة، زنجبيل، كاري، زبادي. نضع صدور الدجاج في التتبيل ونتركها لمدة ساعتين على الأقل في الثلاجة حتى تأخذ نكهة التتبيل. نقوم بعد ذلك بأخذ شريحة من شرائح صدور الدجاج، ويمكن فردها باستخدام عصا البفتيك في فردها قليلا. نأخذ شريحة من شرائح الدجاج، ونقوم بفردها ونضع فوقها شريحة من شرائح الرومي المدخن، وفوقها طبقة من شرائح الجبن، وفوقها شرائح الزيتون. نقوم بلف شريحة الدجاج على بعضها مثل الرول، ونغلقها باستخدام خلة الأسنان. نستكمل باقي الكمية بنفس الطريقة، حتى ننتهى من الكمية كاملة. نحضر طبق به كمية مناسبة من الدقيق مضاف لها ملعقة كبيرة من النشا، وطبق آخر نضع بيه البيض ومعه ملعقة كبيرة من المستردة وعصير الليمون الطازج. نضع رول الدجاج في الدقيق، ونغطيه بالدقيق من جميع الجوانب جيدا، ثم نضعه في البيض والبقسماط، حتى ننتهى من الكمية كلها. ندخل الدجاج الثلاجة حتى يتماسك البيض والبقسماط مع الدجاج، لمدة 10 دقائق على الأقل. نحضر مقلاة ونضع فيها زيت غزير، ونسخن الزيت على درجة حرارة متوسطة، ثم نبدأ في قلي الكوردون بلو، حتى يأخذ اللون الذهبي من كل الجهات. نخرج الدجاج على مناديل ورقية حتى تجف من الزيت. وتقدم بجانب أصابع البطاطس المقلية والكاتشب. مكونات ومقادير دجاج الكوردن بلوطريقة عمل دجاج كوردن بلو بالخطوات

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