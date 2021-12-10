ضع قطره العسل والزنجبيل على السرة وتخلص من كل هذه المشاكل الصحية والأمراض وصفة مجربة

فوائد العسل مع الزنجبيل على السرة، العسل مع الزنجبيل، العسل هو شراب حلو المذاق وذلك بسبب احتوائه على السكريات الأحادية الفركتوز والجلوكوز وتتراوح نسبته بين 70 : 80 % وللعسل خصائص مطهرة ومضادة للآكسدة لذا يستخدم في علاج الجروح المزمنة ومكافحة العدوى ويستخدم العسل مع الزنجبيل لعلاج العديد من الاضطرابات الصحية والجزء المستخدم من الزنجبيل هو الجذور ويستخدم الزنجبيل كنوع من البهارات ويمكن إيجاده على شكل أفراص ومستخلصات سائله و يحتوي على زيت عطري لذا يستخدم في صناعه الصابون ومستحضرات التجميل ويحتوي الزنجبيل على اكثر من 400 مركب كيميائي وهذه المركبات هي المسؤولة عن الفوائد الصحية للزنجبيل ورائحته ونكهته

فوائد العسل مع الزنجبيل على السرة

لم تثبت الأبحاث العلمية فوائد من وضع العسل والزنجبيل على السرة ولكن يمكن إعداد وصفات تجمع مكونات العسل والزنجبيل معا للحصول على فوائد افضل وعند إضافة العسل إلى الزنجبيل يساعد على تخفيف حدة الزنجبيل والزنجبيل والعسل يمتلكان خصائص مضادة للميكروبات وبالتالي يمكن مزجهما معا لتوفير فوائد مضاعفة وذلك بحسب الدراسات التي أوضحت ذلك حيث يمكن إضافة المادتين معا في العصائر أو إضافة ملعقة طعام واحدة من العسل إلى شاي الزنجبيل الساخن.

للعسل مجموعة من الفوائد الصحية للجسم منها التخفيف من أمراض الجهاز الهضمي: يساعد العسل في تخفيف أمراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال المصاحب لالتهاب المعدة والأمعاء ويكون العسل فعال عند استخدامه كجزء من المعادلة لتعويض السوائل عن طريق الفم ، والتخفيف من أعراض السعال الحاد و يستخدم في علاج السعال للأشخاص الذين يعانون من السعال الحاد ليلا و عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

يعمل العسل على تقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز العصبي: حيث يمتلك العسل تأثير مضاد للاكتئاب والقلق كما يساعد على تقليل خطر الإصابة باضطرابات الذاكرة ،و يساعد العسل على علاج المشاكل الجلدية حيث يساعد في علاج الحروق عند استخدامه موضعيا على الجلد وليس له آي أثار جانبية وأيضا أثبتة الأبحاث العلمية آن العسل علاج فعال للجروح الناجمة عن الإصابة بمرض السكري.

فوائد العسل الصحيةفوائد الزنجبيل الصحية

للزنجبيل عدة فوائد صحيه منها: التخفيف من الآم الحيض: عند تناول كميه تتراوح ما بين 500 إلى 2000 مللي جرام من مسحوق الزنجبيل خلال ثلاث آو اربع أيام الأولي من الحيض يساهم في تقليل الآلم لدى النساء والمراهقات خلال تلك الفترة ،و التخفيف من غثيان الصباح: وشرب الزنجبيل يخفف من الغثيان والقيء الذي تتعرض له بعض النساء الحوامل، التخفيف من الصداع النصفي: عند تناول مزيج الزنجبيل وزهرة الأقحوان يقلل من فترة آلم الصداع النصفي وشدته، والمساعدة على مكافحة الالتهابات: مادة الجنجرول الموجودة في الزنجبيل تساعد على مكافحة الالتهاب وعلاج الآلم المزمن آو الحاد مثل التهاب المفاصل ،والمساعدة على إنقاص الوزن: تناول الزنجبيل يعمل على إنقاص الوزن بقدر قليل.