وصفة معجون الأسنان للتخلص من الرؤوس السوداء من أل\ول استخدام تنظيف البشرة بسرعة البرق

معجون الأسنان للتخلص من الرؤوس السوداء، تستخدم المرأة مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة وعلاجها من الرؤوس السوداء، وفي مقالنا سوف نعرض لكم طرق التخلص منها بإستخدام معجون الأسنان، فهو يعد منتجا رائعا، وأيضاً يعد من المواد ألقشطه، ويحتوي على زيت فعال يساعد على شد الجلد ويظهر مسام البشرة، ويزيل الرؤوس السوداء وهذا الزيت هو زيت النعناع، كما أيضاً يعتبر من مضادات الالتهابات، وغالباً ما يظهر على الأنف، والذقن، وفوق الجبهة رؤوسا سوداء، وتزيد هذه الرؤوس عند الأشخاص ذات البشرة الدهنية، وتعتبر هذه الرؤوس من المشاكل التي تحتاج إلى تعقيم للتخلص منها.

إزالة الرؤوس السوداء بمعجون الأسنان

معجون الأسنان يتخلص من البكتيريا التي تسبب تهيجا عن طريق دخوله إلى المسامات، ولا يسبب أي آثار جانبية عند استخدامه على البشرة، ويمكن التخلص من الرؤوس السوداء كل ما نحتاجه هو: معجون أسنان أبيض، وفرشاة أسنان نظيفة، ويجب علينا إتباع هذه الخطوات: نقوم بتنظيف الأنف وتجفيفها، نضع معجون الأسنان على الأنف بإستخدام الفرشاة أو بالأصابع، ثم نقوم بتدليكه جيدا لتقشير الرؤوس السوداء، ثم مسحه بمنديل، ثم نقوم بوضع معجون أسنان مرة أخرى ونتركه لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك نقوم بمسحه وغسله بالماء الفاتر جيدا، ويجب تكرارها يوميا.

علاج الرؤوس السوداء بمعجون الأسنان

غالبية النساء تمر بفترة يكون الوجه بحالة سيئة ويظهر فيها الرؤوس السوداء، ويمكن علاجها في الوجه عن طريق معجون الأسنان، وسوف نحتاج إلى كمية: متساوية من الملح مع معجون الأسنان، وقطرات من الماء، ومكعب ثلج، وكل ما نفعله هو إتباع هذه الخطوات:

نقوم بغسل الوجه جيدا ثم نجففه، ونقوم بخلط الملح مع معجون الأسنان ووضع بعض قطرات من الماء عند الحاجة لتخفيف الخليط وجعله كريمي.

ثم نقوم بتدليك الوجه به ثم نتركه لمدة عشرة دقائق، وبعد ذلك نقوم بتدليك البشرة بلطف للتخلص من الرؤوس السوداء.

ويغسل الوجه ونتركه يجف، ونقوم بتدليك الوجه بمكعبات الثلج، للعمل على سد مسام البشرة ومنع البكتيريا منها.

ثم نقوم بوضع مرطب على البشرة.

حساسية استخدام معجون الأسنان

يجب علينا قبل استخدام معجون الأسنان أن نتأكد من أنه ليس له أي ردود فعل سلبية على البشرة، كجفاف البشرة، وذلك عن طريق وضع مقدار من معجون الأسنان، على جزء صغير من البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة، ونقوم بمسحه فإذا وجد احمرار أو تهيج في هذه المنطقة يجب عدم استخدام معجون الأسنان، واستخدام منتجات أخرى لا تسبب للبشرة حدوث أي أضرار.