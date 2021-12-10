فوائد الثوم على الريق، يعد الثوم من النباتات المهمة جدا للوقاية من الكثير من الأمراض، ولكن رائحته تبدو كريهة، ولذا فالكثير من الأشخاص يبتعدون عن تناوله على الريق، ولكن يجب علينا تناوله على الريق لكثرة فوائده، فهو له آثار علاجية وقائية، وأيضاً إذا دومنا على تناوله سوف تتعود على طعمه ورائحته تبدو عادية، لأنه يتكون من العديد من المواد المضادة للأكسدة، ومركبات الكبريت، والأحماض ألأمينيه، ويعتبر كمضاد حيوي طبيعي، ويعمل على تقوية الجهاز المناعي، وأيضاً يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة مثل: فيتامين أ، ج، ب3، ويحتوي على الكثير من المعادن، والكلسيوم، والسكريات، والبروتينات، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف عن فوائد أكثر للثوم.

الثوم على الريق لعلاج العقم والوقاية من السرطان

الثوم مفيد جداً لعلاج الضعف الجنسي، عن طريق: مضغ خمسة فصوص ثوم وشرب الحليب صباحاً، وأيضاً من الممكن تناول خمسة فصوص منه، أو خلطه بالسمن النقي يوميا فيعمل على علاج العقم عند النساء، بالإضافة إلى أنه يمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم، ويمنع ترسيب المواد الكيميائية في الدم التي تسبب الأورام في الجسم مثل: سرطان الكبد والقولون، والمثانة، والمعدة، والبروستاتا، والمريء، وغيرها فأكل الثوم على الريق يقوي جهاز المناعة لمحاربة الخلايا السرطانية لإحتوائه على مادة الدياليل التي تحارب تكون الخلايا السرطانية في الثدي.

فوائد الثوم على الريق لمرضى السكري ولعلاج الصداع النصفي ولعلاج أمراض المعدة

الثوم يعمل على خفض مستوى سكر الجلوكوز في الدم، وبالتالي يعمل على تقليل نسبة الكولسترول، فتناول فص واحد من الثوم صباحاً يعمل على تحسين نسبه السكر في الدم، بالإضافة إلى أنه يقلل من الصداع والصداع النصفي، عن طريق: مضغ الثوم أو عصره وضع نقطتين منه في الأنف، أو نقوم بهرسه ودهنه على الرقبة لمنع الألم، وأيضاً يخفف من آلام المعدة عن طريق: إضافة 12 سنتيمتر من عصير الثوم إلى ربع كوب من الماء وشربه على الريق أو في المساء على حسب الرغبة، ولكن يجب عدم الإكثار منه لأنه يعمل على حدوث انتفاخ.

فوائد الثوم على الريق لترهل الثديين وللتخلص من قمل الشعر ولإنبات الشعر

الثوم يعالج ترهلات الثديين، يجب تناول خمس فصوص يومياً لمدة ثلاث أسابيع لكي نحصل على ثدي مشدود، وأيضاً يخلصنا من قمل الشعر عن طريق: طحن ثلاث فصوص ثوم ونضع عليه عصير الليمون ونقوم بتدليك فروة الرأس به، ونتركه ليلاً ونغسله صباحاً، ويجب تكرارها لحين التخلص من القمل يوميا،ً بالإضافة إلى أكل الثوم على الريق يعمل على إنبات بصيلات الشعر، وبالتالي يقلل من نسبة الصلع، وأيضاً خبراء التجميل يستعملونه في مستحضرات التجميل لأنه يعمل على علاج مرض الثعلبة.